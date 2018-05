Objem zahraničního kapitálu v českých firmách atakuje historická maxima

(Poznámka: u 7 % českých firem aktuálně nelze dohledat vlastnickou strukturu)

Ke konci dubna letošního roku činil základní kapitál tuzemských kapitálových společností 2,72 bilionů korun, což je o 12,53 miliardy korun méně než ve srovnatelném období loňského roku. „Meziroční pokles kapitálu investovaného do základního jmění českých firem, a to navzdory neutuchajícímu zájmu podnikatelů o zakládání nových společností, do značné míry souvisí s rekordními počty subjektů, které v posledních měsících zanikají. Celkový základní kapitál loni zaniklých firem odpovídá 44 miliardám korun,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Meziročně (květen 2017 – květen 2018) se objem českého kapitálu snížil o 16,4 miliardy korun na 1,48 bilionů korun. „Přesto, že se jedná o pokles, objem českého kapitálu upsaného v základním jmění českých firem je druhý nejvyšší od roku 2011,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že tuzemské subjekty aktuálně ovládají přes 54 procent z celkového základního kapitálu v českých společnostech. Naproti tomu objem zahraničního kapitálu v českých firmách meziročně vzrostl o 33 miliard korun a přiblížil se k 1,05 bilionům korun. Historického maxima, a to jak v objemu, tak i podílu na podnikatelské základně, zahraniční základní kapitál dosáhl v roce 2015.

Vlastnická struktura českých firem (2011 – 2018)

Základní kapitál (mld. Kč) 2018 Podíl na celku 2017 Podíl na celku 2016 Podíl na celku ČR 1 482,01 54,42 % 1 498,42 54,77 % 1 432,39 52,36 % Zahraniční celkem 1 047,52 38,46 % 1 014,59 37,08 % 1 021,80 37,35 % Zahraniční – jen daňové ráje 353,44 12,98 % 374,81 13,70 % 357,96 13,0 9 % Neznámý vlastník 193,86 7,12 % 222,91 8,15 % 281,4 10,29 % ZK celkem 2 723,39 100,00 % 2 735,92 100,00 % 2 735,56 100,00 %

Základní kapitál (mld. Kč) 2015 Podíl na celku 2013 Podíl na celku 2011 Podíl na celku ČR 1 323,20 49,97 % 1 350,30 52,46 % 1 310,60 54,26 % Zahraniční celkem 1 055,40 39,85 % 980,7 38,10 % 901,5 37,32 % Zahraniční – jen daňové ráje 427,5 16,14 % 416,8 16,19 % 391,8 16,22 % Neznámý vlastník 269,51 10,18 % 242,98 9,44 % 203,19 8,41 % ZK celkem 2 648,11 100,00 % 2 573,98 100,00 % 2 415,29 100,00 %

Zdroj: databáze Bisnode a vlastní výpočty na základě dat aktuálních v dubnu – květnu daného roku