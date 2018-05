Kéž by vysoké valuace technologických společností měly realistický základ

Nedávno jsem tu poukazoval na to, že jen asi 10 % kapitalizace Amazonu je ospravedlněno tím, co firma vydělává nyní. Zbytek stojí na vizích a snech o budoucnosti. Vzpomněl jsem si na to při čtení článku na Bloombergu, který se zaměřoval na čínskou Alibabu. Podívejme se, jak je to nyní s ní.



Bloomberg čtenáře informuje o tom, že všechny významné nové aktivity čínské firmy peníze zatím prodělávají. Týká se to cloudu, digitálních médií a dalších „inovací“. V posledním čtvrtletí tyto aktivity prodělávaly téměř 7 miliard renminbi. Pro optimistu nejde o nic, čím by si nechal zkazit náladu – firma roste, masivně investuje a plody této strategie se projeví v budoucnu. V celku navíc Alibaba mohutně vydělává – viz níže.



Výsledky Alibaby jsou shrnuty v následující tabulce. Tržby prudce rostou a investoři jsou natěšeni, že tomu bude i nadále. Na provozním toku hotovosti firma loni vydělala rekordních 80 miliard renminbi, po investicích/CapExu jí zbylo 63 miliard renminbi. Ve fiskálním roce 2018 už na provozu vydělala 125 miliard renminbi a po investicích jí zbylo asi 60 miliard renminbi.

Zdroj: Yahoo



Nyní proveďme stejnou úvahu, jako nedávno u Amazonu. Alibaba se nyní pyšní kapitalizací ve výši 500 miliard dolarů. Pokud by firma přestala s akvizicemi a držela provozní tok hotovosti a investice na úrovni fiskálního roku 2018, hodnota jejího zbývajícího toku hotovosti (tj., 60 miliard renminbi, 9,4 miliardy dolarů) se pohybuje kolem 51 miliard dolarů. V rámci takto nastavené úvahy nám tedy vychází v podstatě to samé, co u Amazonu: Současnost nyní pokrývá asi 10 % celkové kapitalizace, zbytek se odvíjí od očekávaného růstu, snů a vizí.



Bloomberg velkým optimismem netrpí a poukazuje na to, že poslední čtvrtletní čísla přinesla první pokles provozního zisku během posledních tří let. Investorům se výsledky a doprovodný komentář zalíbily – ignorovali ztráty na zmíněných nových aktivitách a onen pokles zisků a namísto toho se opět zaměřili na růst tržeb dosažený a slibovaný. Ten by měl v letošním fiskálním roce dosáhnout 60 % (50 % pokud dáme stranou akvizice). Bloomberg poukazuje ale i na to, že nové aktivity firmy snižují a budou snižovat ziskové marže a tržby tudíž již nebudou mít takový potenciál vydělávat hotovost pro akcionáře.



Alibaba je tak dál povídkovou, až pohádkovou akcií a od roku 2015, kdy jsem tu o ní psal poprvé, se v tomto smyslu nic nezměnilo. Na makroekonomické úrovni se již delší dobu hovoří o tom, zda nás teprve čeká významný růst produktivity tažený implementací všech možných nových technologií, či zda máme ty největší skoky v produkčních technologiích již za sebou. Pohled na valuace (a implikované růsty) akcií jako je Alibaba, Amazon, Tesla a řady dalších by naznačoval, že stojíme na prahu nové doby, která přinese revoluční změny v řadě odvětví. I z celospolečenského hlediska bychom si tedy asi měli přát, aby onen poměr 1:10 měl realistický základ. Při troše štěstí by totiž jeho naplnění nepřineslo jen více konzumu, ale také třeba více volného času a větší ohleduplnost k životnímu prostředí. A celkově by znamenal další skok od tvrdého k měkkému, který nám určitě neuškodí.