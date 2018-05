Připravme se na největší ekonomickou katastrofu v moderních dějinách

Ještě před pár lety jsem si myslel, že není v zájmu žádné vlády ani velkých korporací, aby propukla velká finanční krize. Dnes to vnímám zcela jinak a jsem naopak přesvědčen o tom, že je ve zcela zjevném zájmu oligarchů manipulovat globální ekonomiku směrem nahoru a stejným směrem ji pak manipulovat i směrem dolů. V obou případech se totiž bohatství prostřednictvím finančních derivátů vždy převede k těmto subjektům. Pokud by totiž ekonomika manipulovaná nebyla, ekonomický cyklus by se výrazně neodchyloval od svého potenciálu, což není tak profitabilní a tito oligarchové by pak byli mnohem zranitelnější.

Díky tomu, že oligarchové po celou dobu zůstávají bravurně v anonymitě a naprostém utajení (až na Babiše), se pozornost a důsledky za činy přisuzují vždy politickým představitelům, kteří vystupují před veřejností. V dnešní době je hlavním představitelem Donald Trump. Jistě jste si všimli, že americké akciové trhy mají tendenci reagovat na různá prohlášení (tweety) amerického prezidenta, a tento vliv je u Donalda Trumpa v posledních dnech čím dál silnější. Bude to právě Donald Trump, na kterého bude svedena vina za krach na akciovém trhu, čímž bude odvedena pozornost od skutečné příčiny, kterou je manipulace obludných rozměrů. Tu jsem částečně popsal v mých předchozích článcích, i když se jedná pouze o špičku ledovce.

Nacházíme se v období největší spekulativní bubliny finančních aktiv v historii. To jde ruku v ruce s manipulací největších rozměrů v historii. Rovněž i krach na akciovém trhu bude největší v historii následovaný zdaleka největší ekonomickou katastrofou v moderních dějinách – daleko přesahující 30. léta. Propuknou sociální nepokoje, a to vše v následujících letech pravděpodobně vyústí v třetí světovou válku. Rok 2018 je významným historickým milníkem, ač drtivá většina populace zůstává díky cenzuře a manipulaci masmédií v naprosté nevědomosti. To jsou fakta.

Jako burzovní spekulant se na panice budu pochopitelně snažit vydělat prostřednictvím krátkých akciových pozic. Někdo by mě mohl nařknout z parazitování, já to spíše považuji za ochranu majetku. Navíc mými aktivitami se všelijak snažím ochránit i majetek občanů české republiky – mimo jiné i mými články. Ač v následujících dnech dojde k velkému přesunu bohatství a ti, co jsou short, vydělají obrovský balík, není to moc důvod k oslavám. Jak řekl Brat Pitt ve filmu The Big Short (Sázka na nejistotu), „Víte, co jste právě udělali? Vsadili jste si proti americké ekonomice, což znamená že lidé přijdou o bydlení, přijdou o práci a s každým procentem, o které stoupne nezaměstnanost, zemře několik desítek tisíc lidí…věděli jste to? Tak tu kurva netančete!“

Pavel Šafařík

