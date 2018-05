Indická rupie je nejslabší za 15 měsíců a trend bude dále pokračovat

Indická rupie v pondělí klesla na své 15měsíční minimum vůči dolaru a očekává se, že nastolený trend bude i nadále pokračovat. Oslabující měna signalizuje možné problémy třetí největší světové ekonomiky kvůli rostoucím cenám ropy a zvyšujícím se sazbám v USA.Rupie oslabuje od začátku roku a doposud umazala vůči dolaru cca 5,15%. Za celý loňský rok k americké měně posílila o 6,75%.Podle analytiků ING bude rupie dále podléhat hned několika vnitřním i vnějším tlakům v čele s růstem ceny ropy a s tím zvyšující se deficitem vládních financí. Indie je čistým dovozcem ropy a každý posun jejích cen o 10 USD na barel znamená zhoršení její běžného účtu platební bilance a fiskální vyrovnanosti o 0,4 respektive 0,1% HDP , což má potenciál snížit celkový růst HDP ekonomiky o cca 0,15 doby.Slabší měna v kombinaci s růstem cen ropy působí proinflačně, což by mohlo přinést dřívější růst sazeb oproti původním odhadům. Vyšší základní sazby by mohly způsobit růst komerčních sazeb a to by mohlo přibrzdit ekonomiku v potřebném rozletu.Indie v posledním roce výrazně přitvrdila svůj boj proti domácí šedé ekonomice a přijala několik nepopulárních měnových opatření. Od začátku roku do konce dubna země čelí čistému odlivu prostředků ze země v celkovém objemu cca 244 mil. USD oproti loňskému přílivu 30,8 mld. USD