BCPP 22. května zahájí duální listing vybraných zahraničních titulů

Burza cenných papírů Praha ve spolupráci se svými členy zahájí 22. května obchodování s vybranými zahraničními tituly. Cílem je nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné zahraniční cenné papíry na domácím trhu v lokální měně, a v neposlední řadě rozšířit nabídku obchodovaných titulů o nové, atraktivní alternativy.

Burza cenných papírů Praha uvede ve spolupráci s svými členy, společnostmi WOOD & Company Financial Services, a.s., Patria Finance, a.s. a Raiffeisen Centrobank AG celkem 33 nových zahraničních blue chip titulů (seznam emisí je v samostatné příloze tiskové zprávy ). Emise budou obchodovány na neregulovaném trhu Free Market. Likvidita bude podporována tvůrci trhu. Od samého počátku obchodování to bude u konkrétních titulů vždy daný člen burzy, který o přijetí titulu na burzu požádal. Obchodování bude probíhat v českých korunách, dle standardních pravidel v rámci systému Xetra. Výplatu dividend bude zajišťovat Centrální depozitář cenných papírů.

„Duální listingy vybraných zahraničních titulů se doufám stanou příjemným zpestřením a zajímavou investiční příležitostí pro tuzemské investory. Tím, že u každého titulu bude fungovat tvůrce trhu a bude tak podporovat jeho likviditu, mělo by jít o plnohodnotnou alternativu k obchodování těchto emisí na jejich mateřských trzích,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Emise, se kterými bude zahájeno obchodování, byly vybrány členy burzy na základě preferencí jejich klientů. Na trh tak budou uvedeny tituly, jejichž primárními trhy jsou například Německo, Finsko, Švédsko, Rakousko, Francie, Itálie, Polsko nebo Maďarsko. Nepůjde ale jen o akcie, ale do výběru byly zařazeny i tří Exchange Traded Funds (ETF). Tento produkt je mezi investory velmi populární, protože prostřednictvím jediného titulu investor participuje na vývoji celého koše podkladových aktiv.

„Lokální investoři budou nově moci investovat na jednom místě v jejích domácí měně do více jak 30ti zahraničních společností z regionu střední a západní Evropy . Přínosem bude určitě i možnost širší diverzifikace portofila, využitím investic do burzovně obchodovaných fondů ETF, jejímiž podkladovými aktivy budou nejvýznamnější zahraniční indexy,“ říká Josef Kohout, Head of Trading Prague, WOOD & Company.

“Pro duální listing jsme připravili veřejnosti dobře známé tituly, jako jsou například MOL, Heineken, Nestlé, Nokia nebo Volvo. Věříme, že jejich atraktivita může přilákat jak nové české investory, tak i klienty, preferující investice denominované v posilující české koruně. Přejeme si, aby se duální emise na českém Free Marketu staly oblíbenou součástí portfolií většiny našich klientů,“ říká Tomáš Jaroš, generální ředitel a předseda představenstva největšího tuzemského retailového obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s.