Boeing a Airbus z Trumpova rozhodnutí nadšení nejsou, přijdou o zakázky za 40 mld. USD

Ozvěny prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení jaderní dohody s Íránem ještě ani zcela neodezněly a už se objevují první propočty škod, které jeho rozhodnutí přinese.První se ozývají světoví lídři v dodávkách dopravních letounů Boeing a Airbus. Ti by obnovením sankcí vůči Íránu měli přijít o zhruba 40 mld. USD na ušlých zakázkách ze strany íránských aerolinek. Ty byly po mnohaletém západním embargu notně zestárlé a počítalo se s jejich až spektakulární modernizací za účasti obou výše zmíněných výrobců. Někteří experti považovali íránský trh za velmi perspektivní s potenciálem stát se jedním z významných světových leteckých dopravních center, jež by mohlo konkurovat aerolinkám v Dubai či Kataru, jež jsou považovány za světové letecké velmoci.Airbus vůči Íránu zaujal ihned po zrušení sankcí v roce 2015 velice otevřený až obchodně agresivní postoj a podařilo se mu již zrealizovat menší množství dodávek. Celkem má nyní Airbus ve svých objednávkových knihách 95 nevyřízených položek od Iran Air.Boeing se k možnosti průniku na nový trh postavil velmi rezervovaně.Boeing již na adresu chystaného zrušení jaderné dohody a obnovení sankcí uvedl, že plně respektuje rozhodnutí vlády a bude své kroky plně synchronizovat s kroky administrativy.Airbus pak uvedl, že pozorně vyhodnotí celou situaci a možnosti jejího řešení, což zabere nějaký čas. Akcie Boeingu zatím ztrácejí v US pre -marketu cca 1%, akcie Airbusu v Paříži jen s malými změnami.