Moneta Money Bank (Koupit, 12m cíl = 93 CZK) - Prodej části portfolia s NPL nakopne čistý zisk vzhůru (Odhady výsledků)

Očekávané výsledky hospodaření: Makroekonomické prostředí zůstává pro bankovní sektor příznivé, když se daří většině odvětví napříč celou ekonomikou. To se promítá do rostoucího objemu poskytnutých úvěrů. My počítáme s jejich nárůstem v retailovém segmentu o zhruba 14 % meziročně, v korporátním sektoru předpokládáme jejich zvýšení o více jak 9 %. Přesto by tyto pozitivní trendy neměly vést ke zlepšení ziskovosti banky, když negativně stále působí prostředí nízkých úrokových sazeb. To se dle našich propočtů promítá do mezikvartálního i meziročního poklesu čisté úrokové marže. Domníváme se, že nejvíce se pod tento propad podepíše segment spotřebitelských úvěrů s ohledem na tvrdé konkurenční prostředí. Svůj vliv má ale rovněž pokračující refinancování úvěrů nižšími úrokovými sazbami a také změna portfolia. Výrazným tempem totiž roste počet poskytnutých hypoték a zároveň se banka zbavuje půjček s horší kvalitou dlužníků. Provozní náklady předpokládáme ve srovnání s Q1 17 o zhruba 7 % vyšší s ohledem na nárůst personálních a administrativních nákladů a odpisů dlouhodobého majetku. Čistý zisk by dle nás měl dosáhnout úrovně 1,309 mld. CZK, což značí obrovský meziroční nárůst o více jak 25 %. To je způsobeno rozpuštěním opravných položek k poskytnutým úvěrům (odhadujeme celkové kladné saldo +250 mil. CZK) díky prodeji části portfolia nesplácených úvěrů s pozitivním nezdaněným ziskem ve výši 400 mil. CZK.

Srovnání s konsensem: Na provozní úrovni jsou naše odhady prakticky v souladu s očekáváním trhu. Čistý zisk však predikujeme výrazně vyšší kvůli kladnému saldu u opravných položek k úvěrům v selhání. Námi očekávaný nezdaněný zisk před těmito úpravami se totiž nachází poblíž konsensu. Celkově naše očekávání čistého zisku je nejvyšší na trhu.