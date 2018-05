10.h - BCPP klesá, 21% akcií Kofoly je na prodej, Siemens + 4,5%, Deutsche T. -2,0%

Pražská burza zahajuje dnešní obchodování v červeném a index PX v úvodu klesá o 0,39% na 1 104 bodů. Hlavní podíl na poklesu indexu má energetický gigant ČEZ. Jeho akcie klesají o 1,06% na CZK 561,00 při zobchodovaném objemu 27 milionů korun. Z bankovního tria se dnes nedaří Erste (-0,73%, CZK 982), Moneta posiluje o 0,2% (CZK 75,45). KB klesá o 0,71% na CZK 904 za akcii.

Společnost CED Group hodlá v krátkodobém horizontu prodat celý svůj podíl 20,96 % ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko. CEG Group, kterou spravuje společnost Enterprise Investors, usiluje o nabídku akcií Kofoly omezené skupině institucionálních investorů. Kofola to oznámila dnes. Akcie na pražské burze rostou o 0,5 % na 409 Kč.





Britská telekomunikační společnost Vodafone Group (+1,4 %) se dohodla na převzetí aktivit poskytovatele kabelové televize a širokopásmových služeb Liberty Global v České republice, Německu, Maďarsku a Rumunsku. Firma dnes oznámila, že transakce v hodnotě 18,4 miliardy eur (471 miliard Kč) zahrnuje mimo jiné největší českou kabelovou společnost UPC. Akcie konkurenční O2 na pražské burze oslabují o 0,7 %.

Německý index DAX se obchoduje na nule a při hodnotě 12 914 bodů si připisuje zanedbatelných 0,02%. Nejvíce rostou akcie společnosti Siemens a to o 4,6% na EUR 115,44. Důvodem je navýšení zisku na akcii pro rok 2018 a to na EUR 7,70 – 8,00. Deutsche Telekom dnes v úvodu klesá o 2% a to i přes zvýšený cílový zisk EBITDA pro rok 2018 na EUR 23,3 mld. Důvodem poklesu je zpráva, že britský konkurent Vodafone přebírá některá aktiva společnosti Liberty Global Plc v Německu a ve střední a východní Evropě v objemu EUR 18,4 mld.