ČEZ zítra představí čísla za 1Q18 - překvapení asi nebudou, potvrzení prodeje bulharských aktiv by mohlo podpořit divi

Pro výsledky ČEZ za 1Q18 očekáváme meziroční pokles provozního zisku EBITDA o 9 % vlivem jednorázových efektů v loňském prvním čtvrtletí, poklesem produkce a vyššími náklady na emisní povolenky. Čistý zisk by měl poklesnou v meziročním srovnání o 20 %.



Vyhlížíme potvrzení výhledu na rok 2018 pro provozní zisk EBITDA v pásmu 51 – 53 mld. Kč a čistý zisk v rozmezí 12 – 14 mld. Kč. Stávající výhled působí poměrně konzervativně proti našim odhadům.



Investoři budou sledovat komentáře k potenciálnímu rozdělen společnosti či výstavbě jaderných bloků. Převratné novinky nicméně neočekáváme. Energetická skupina by nicméně mohla potvrdit dokončení prodeje bulharských aktiv ve druhém či třetím čtvrtletí letošního roku. Transakce by měla vygenerovat 9,9 mld. Kč ve volném peněžním toku, a také přinést účetní zisk z prodeje. Výhled pro dividendu příštího roku to podpoří. Připomeňme, že ČEZ prozatím stále obchoduje s nárokem na dividendu z loňského zisku ve výši 33 Kč.



Petr Bártek