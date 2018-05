ČEZ ozámí výsledky za 1Q18 ve čtvrtek 10.5. - čekáme pokles zisku o 20% a potvrzení cílů

ČEZ oznámí výsledky za 1Q18 zítra ráno před otevřením trhu. Očekáváme, že 1Q18 by mělo být z celého roku nejsilnější. Předpokládáme, že management společnosti potvrdí cíle na tento rok. EBITDA by měla být v rozmezí 51-53 mld. Kč a č. zisk 12-14 mld. Kč. Naše odhady znamenají ve srovnání s cíli ČEZu tempo plnění 32,9-34,2 % u EBITDA a 49,2-57,3 % u č. zisku. Je možné, že vedení ČEZu cíle upraví. Ale spíše počítáme s konzervativnějším přístupem a možnou úpravou až později během roku, podle hospodaření.

Tržby za 1Q18 by podle našich projekcí měly dosáhnout 50,3 mld. Kč (-4,8 % r/r). EBITDA čekáme 17,4 mld. Kč (-8,9 % r/r). Za meziročním poklesem EBIDTA vidíme absenci jednorázových položek (např. zisk z obchodování), vyšší náklady na emisní povolenky, vyšší personální náklady. Tento pokles by měl kompenzovat, aspoň z části, segment Výroba – nová energetika, kdy ČEZ zařadil do svého portfolia další obnovitelné zdroje v zahraničí. Očekáváme také standardní provoz jaderných elektráren. Tuto úroveň také ovlivní vyšší personální náklady. Č. zisk pak odhadujeme na 6,9 mld. Kč (loni 8,7 mld. Kč).