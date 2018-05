Domácí investice zhoršují bilanci zahraničního obchodu (Komentář)

I přes silný růst domácí spotřeby a investic si zahraniční obchod udržuje solidní přebytek. Jeho bilance dosáhla 18,7 miliard korun, což je sice o 6 mld. CZK nižší číslo, než v loňském březnu, ale i tak představuje velmi dobrý výsledek. Kromě silnější domácí spotřeby za zhoršením bilance stojí také výrazný pokles dovozních i vývozních cen, který tlumí dynamiku nominálního exportu a importu. Za tím vidíme zejména posilující korunu. Navíc jsme v březnu zaznamenali oslabení růstu ekonomické aktivity v eurozóně.



Bilance vývozu s dopravními prostředky se v březnu meziročně zhoršila o 4,9 mld. CZK a vysvětluje tak větší část zhoršení salda zahraničního obchodu. Zhoršila se i bilance obchodu s ostatními dopravními prostředky (-2,2 mld. CZK y/y) a strojním zařízením (-1,9 mld. CZK). To podle nás souvisí s vyšší investiční aktivitou v ekonomice. Výrazné zrychlení zaznamenala dynamika zahraničního obchodu, když podle ČSÚ vzrostly vývozy o 1,1 % a dovozy dokonce o 2,7 %.

Někteří domácí výrobci již čelí kapacitním omezením. To ukázala již pondělní čísla z průmyslu. Nedostatek výrobní kapacity a posilující koruna budou tlumit přebytky zahraničního obchodu v letošním roce. K tomu se ještě přidají rostoucí ceny komodit, které budou zvyšovat cenu dovozů. V nominálním vyjádření tak budou dovozy růst o něco rychleji než vývozy. Přebytek zahraničního obchodu tak letos skončí o něco níže než v loňském roce. Příspěvek do HDP by měl být mírně negativní.