9. května 2018

Ubývá mladých podnikatelů, roste počet podnikajících seniorů

Podíl podnikatelů na celkovém počtu pracujících v ČR se snižuje. V roce 2017 dosáhl 17,1 %. Přesto stále patříme mezi země s jejich nejvyšším zastoupením v celé EU 28. Více než polovina podnikatelů má problémy spojené s jejich prací, nejvíce si stěžují na administrativní zátěž a opožděné platby.

Podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) dosáhl počet osob v hlavním zaměstnání v roce 2017 celkem 5 221,6 tis. To je vůbec nejvyšší počet v historii samostatné České republiky. K růstu počtu pracujících v posledních letech však přispívá hlavně zvyšování počtu zaměstnanců. Počet sebezaměstnaných včetně pomáhajících rodinných příslušníků vzrostl jen o 28,1 tis. především díky růstu počtu podnikatelů bez zaměstnanců, tj. osob pracujících na vlastní účet. Výsledkem tohoto vývoje je pokles podílu sebezaměstnaných na celkovém počtu pracujících. V roce 2017 dosáhl 17,1 %, a to je o 0,6 p. b. méně než v roce 2010.

Počet pracujících podle jejich postavení v hlavním zaměstnání mezi roky 2010 a 2017 v tis. osob Pracující Rok Přírůstek/úbytek 2017/2010 Struktura podle postavení

v zaměstnání

v roce 2017

v % 2010 2017 v tis. v % Celkem 4885,2 5221,6 336,4 6,9 100,0 z toho: Zaměstnanci 4019,2 4327,6 308,3 7,7 82,9 Podnikatelé vč. pom. rod. přísl. 865,9 893,9 28,1 3,2 17,1 v tom: podnikatelé se zaměstnanci 178,1 163,8 -14,3 -8,0 3,1 podnikatelé bez zaměstnanců 658,3 705,5 47,1 7,2 13,5 pomáhající rodinní příslušníci 29,5 24,7 -4,8 -16,3 0,5 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Mezi podnikateli převažují muži (více než dvě třetiny všech sebezaměstnaných), přičemž dominují v odvětvích jako je stavebnictví, zpracovatelský průmysl a sekce obchodu včetně oprav motorových vozidel. Značný je jejich počet i v odvětvové sekci profesní, vědecké a technické činnosti a v sekci informační a komunikační činnosti, ve kterých je často požadována vysoká úroveň formálního vzdělání. Ženy naopak převyšují počet mužů podnikatelů zejména ve vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči. Jednoznačně převažují ženy mezi podnikajícími v sekci ostatní činnosti, do nichž jsou zařazeny např. kadeřnické, kosmetické činnosti, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu, praní a chemické čištění.

Počet a podíl podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků na celkové zaměstnanosti v jednotlivých odvětvových sekcích národního hospodářství v roce 2017 Podnikatelé

vč. pomáhajících rodinných příslušníků Celkem Muži Ženy v tis. osob podíl na celkové zaměstna-

nosti

v sekci

v % v tis. osob podíl na celkové zaměstna-

nosti

v sekci

v % v tis. osob podíl na celkové zaměstna-

nosti

v sekci

v % Celkem 893,9 17,1 596,7 20,5 297,2 12,9 z toho: CZ-NACE sekce Zemědělství, lesnictví a rybářství A 42,3 28,9 33,2 31,6 9,1 22,1 Zpracovatelský průmysl C 105,9 7,3 87,4 9,1 18,5 3,8 Stavebnictví F 162,7 41,5 158,0 44,2 4,7 13,8 Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel G 125,6 20,9 82,1 29,6 43,4 13,5 Doprava a skladování H 29,6 9,0 26,1 10,8 3,5 4,0 Ubytování, stravování a pohostinství I 33,0 19,1 21,2 27,0 11,7 12,5 Informační a komunikační činnosti J 35,0 23,5 30,8 27,2 4,2 11,7 Peněžnictví a pojišťovnictví K 28,8 25,1 14,2 29,8 14,6 21,7 Činnosti v oblasti nemovitostí L 19,7 46,5 13,2 65,0 6,5 29,5 Profesní, vědecké a technické činnosti M 114,3 42,9 62,6 46,9 51,7 38,9 Administrativní a podpůrné činnosti N 25,9 19,8 13,1 19,0 12,7 20,8 Vzdělávání P 22,4 6,5 6,8 8,5 15,6 5,9 Zdravotní a sociální péče Q 25,9 6,9 8,2 11,1 17,7 5,9 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti R 28,2 30,2 17,2 39,8 10,9 21,9 Ostatní činnosti S 54,6 61,8 11,4 45,7 43,2 68,2 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Naše populace, obdobně jako populace v ostatních evropských zemích, stárne, a to se projevuje i ve věkové struktuře sebezaměstnaných. Navíc je otázkou, zda jsou mladí ochotní podnikat v takové míře, jako tomu bylo v devadesátých letech.

Mezi roky 2010 a 2017 vzrostl počet sebezaměstnaných o 28,1 tis., a to zejména díky přírůstku podnikatelů po dosažení šedesáti let věku (41,2 tis.). Velký nárůst počtu podnikatelů byl i ve skupině pracujících ve věku 40–44 let, což souvisí s úrovní porodnosti v sedmdesátých letech. Úplně odlišná je situace podnikatelů ve věku do čtyřiceti let, jejichž počet od roku 2010 do roku 2017 klesl o 65,3 tis. Snížil se jak počet zaměstnavatelů v tomto věku, tak i osob pracujících na vlastní účet, tj. podnikatelů bez zaměstnanců.

Z podrobnějších údajů je zřejmé, že od roku 2010 se snížil i podíl podnikatelů včetně pomáhajících rodinných příslušníků na počtu pracujících ve všech věkových skupinách s výjimkou padesátníků.

Přírůstek/úbytek počtu sebezaměstnaných mezi roky 2010 a 2017 podle věkových skupin Ukazatel Počet podnikatelů s/bez zaměstnanců

vč. pom. rod. přísl.

v roce 2017 Přírůstek/úbytek

2017/2010 Podíl sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti

ve věkové skupině

v roce 2017 Přírůstek/úbytek 2017/2010

podílu sebezaměstnaných

ve věkové skupině abs.

v tis. abs.

v tis. v % v % v p. b. Celkem 893,9 28,1 3,2 17,1 -0,6 Věková skupina do 29 let 75,8 -19,6 -20,5 9,2 -1,7 30 až 34 let 86,4 -29,9 -25,7 14,7 -1,9 35 až 39 let 117,6 -15,8 -11,9 16,6 -1,6 40 až 44 let 152,8 34,6 29,2 18,1 -0,9 45 až 49 let 131,0 2,0 1,5 19,5 -1,7 50 až 54 let 119,8 10,3 9,4 19,0 0,1 55 až 59 let 94,1 5,2 5,9 18,0 0,5 60 až 64 let 67,9 22,8 50,4 22,4 -2,1 65 a více let 48,6 18,4 61,1 38,0 -1,8 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil

Neustálý růst průměrného věku pracujících potvrzuje proces stárnutí populace. To je zřejmé i z vývoje po roce 2010. Průměrný věk všech pracujících se zvýšil o 1,4 roku a v roce 2017 dosáhl 43,2 roku. Přitom vzrostl průměrný věk zaměstnanců o něco méně (o 1,3 roku na 42,6). Naproti tomu se průměrný věk podnikatelů se zaměstnanci zvýšil ve stejném období o 2,3 roku až na 48,2 roku a průměrný věk osob pracujících na vlastní účet o 2,0 roku na 45,7. Nejvíce se zvýšil průměrný věk pomáhajících rodinných příslušníků o 3,2 roku na 46,4. Údaje za tuto skupinu však mohou být ovlivněny nižším celkovým počtem těchto osob a z toho vyplývající větší výběrovou chybou.

Výběrové šetření pracovních sil umožňuje kvantifikovat rozdíly v postavení v zaměstnání mezi jednotlivými zeměmi EU 28. Pro porovnání byl použit podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků v roce 2016.

Podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků na počtu pracujících dosáhl v roce 2016 za celou EU 14,7 %, ale v ČR, i přes jeho postupné snižování, dosáhl 16,6 %, a to je šestá nejvyšší hodnota ze všech členských zemí. S výjimkou Polska mají naši sousedé nižší podíl podnikatelů. Výrazně nižší má Rakousko a zejména Německo.

Nejvyšší podíl podnikatelů byl v Řecku, Itálii, Rumunsku, Polsku a Portugalsku. V Řecku pracuje velká část podnikatelů v produktivním věku v obchodu, v zemědělství a v odvětvích spojených s cestovním ruchem. V Itálii se často podniká zejména v obchodu a v profesních, vědeckých a technických činnostech. V obou zemích se jedná převážně o podnikatele bez zaměstnanců. V Rumunsku a Polsku vedle vysokého podílů podnikajících v zemědělství pracuje navíc značná část osob v primárním sektoru v postavení pomáhajících rodinných příslušníků. Vysoký podíl sebezaměstnaných v Portugalsku je podstatně ovlivněn velkým počtem podnikatelů bez zaměstnanců ve věku 65 a více let.

V řadě odvětví je podíl podnikatelů v České republice jeden z nejvyšších v rámci EU. Podíl podnikatelů bez pomáhajících rodinných příslušníků v sekci ostatní činnosti byl v roce 2016 v naší republice vůbec nejvyšší z celé EU (EU 30,9 %, ČR 60,2 %) a druhý nejvyšší byl podíl v informačních a komunikačních činnostech (EU 15,3 %, ČR 23,9 %) a v peněžnictví a pojišťovnictví (EU 10,3 %, ČR 26,5 %).

Vysoký podíl podnikatelů byl v ČR v porovnání s EU 28 i v dalších odvětvích. Třetí nejvyšší podíl ze všech zemí EU byl v ČR ve stavebnictví (EU 27,3 %, ČR 40,2 %) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (EU 32,2 %, ČR 45,6 %). Podíl podnikatelů v administrativních a podpůrných činnostech byl čtvrtý nejvyšší (EU 13,0 %, ČR 17,4 %), stejně jako v sekci činnosti v oblasti nemovitostí (EU 23,1 %, ČR 45,1 %). Vysoký podíl (celkově šestý nejvyšší) byl ve velkém odvětví velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (EU 16,5 %, ČR 20,4 %).

Rozdíl mezi ČR a pěti zeměmi s nejvyšším podílem podnikatelů vyplývá především z velikosti primárního sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství. Země z jihu Evropy a Polsko se vyznačují vysokou zaměstnaností v tomto sektoru, a navíc podstatná část pracujících je v postavení podnikatelé. Naopak, při nízkém celkovém počtu pracujících v této sekci byl v naší republice spolu se Slovenskem zaznamenán i vůbec nejnižší podíl podnikatelů.

V roce 2017 byly v rámci VŠPS zjišťovány podrobnější údaje o skupině sebezaměstnaných v hlavním zaměstnání v ad hoc modulu (AHM 2017), který byl povinný pro všechny členské země EU. Jeho součástí byly i otázky umožňující komparaci skupiny podnikatelů (se zaměstnanci a bez zaměstnanců bez pomáhajících rodinných příslušníků) se skupinou zaměstnanců. Údaje byly šetřeny při první návštěvě bytové domácnosti a převáženy na demografická data za celý rok 2017. Referenční období bylo dvanáct kalendářních měsíců. Rozdílný způsob zjišťování a převažování ovlivnily výsledky AHM 2017 v porovnání s výsledky standardního VŠPS minimálně a údaje lze proto kombinovat ve vzájemné vazbě.

Převážná část našich podnikatelů má nejméně dva klienty. Z celkového počtu 852 tis. zjištěných odpovědí (včetně 16 tis., kteří v minulém roce neměli žádného klienta) jich mělo pouze jednoho klienta 58,4 tis. podnikatelů. Nejčastěji tito podnikatelé pracovali ve službách a prodeji.

Podnikatelé s alespoň dvěma klienty byli dále dotazováni, jestli v jejich případě bylo alespoň 75 % příjmů od jednoho klienta. Kladně odpovědělo 103,4 tis. osob. Nejčastěji takto odpověděli řemeslníci a opraváři a dále specialisté. Tomu odpovídá i struktura odpovědí podle odvětvových sekcí. Nejvíce těchto osob pracovalo ve stavebnictví, ve zpracovatelském průmyslu a v profesních, vědeckých a technických činnostech. Počet podnikatelů, jejichž příjem byl úplně nebo alespoň ze 75 % závislý na jednom klientovi, tak dosáhl 162 tis., a to je 19 % všech podnikajících.

V rámci AHM 2017 byly také zjišťovány důvody, proč se respondent stal podnikatelem. Převažující část podnikatelů (téměř 60 %) uvedla, že se jim naskytla vhodná příležitost (267 tis.) nebo že je podnikání obvyklé v oboru, ve kterém pracují (241 tis.). S odstupem respondenti uváděli, že chtěli mít volnou pracovní dobu (96 tis., tj. 11 %). Tento důvod často uváděli podnikatelé v profesních, vědeckých a technických činnostech. Jen o málo méně osob (90 tis., tj. 10,5 %) se stalo sebezaměstnanými z blíže nespecifikovaného jiného důvodu. Vesměs se jedná o dobrovolné rozhodnutí respondenta. Jako hlavní důvod udržení tradice rodinného podnikání uvedlo 37,5 tis. osob (více než 4 %).

Podstatně méně byly uváděny odpovědi, ze kterých vyplývá, že respondent byl přinucen okolnostmi podnikat. Práci jako zaměstnanec nemohlo najít 47 tis. podnikatelů, tj. o něco více než 5 % zjištěných odpovědí. Počet podnikatelů, kteří začali podnikat proto, že jejich původní zaměstnavatel požadoval, aby se stali sebezaměstnanými, činil pouze 22 tis., tj. necelá 3 % podnikatelů. Více bylo případů, že respondent byl přinucen začít podnikat z jiných důvodů. Bylo jich 55 tis., tj. více než 6 %. Tento důvod nejčastěji uváděli podnikatelé v sekci činnosti domácností.

Většina respondentů (56 %) se v průběhu jednoho roku setkala s nějakými problémy. Podnikatelé měli problém nejčastěji s nepřiměřenou administrativní zátěží a s opožděnými nebo neprovedenými platbami. Tyto důvody uváděli jak zaměstnavatelé, tak podnikatelé bez zaměstnanců. Z dalších důvodů byly četnější tzv. jiné problémy související s podnikáním a nedostatečný příjem v případě nemoci. S nedostatečným příjmem měli problémy především řemeslníci a opraváři a pracovníci ve službách.

Počet podnikatelů (s a bez zaměstnanců) podle hlavního problému souvisejícího s jejich prací a podle hlavních tříd Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) v roce 2017 v tis. osob Podnikatelé

vč. pomáhajících rodinných příslušníků Hlavní problémy podnikatelů související s jejich prací Celkový počet podnikatelů s problémem 1 3 4 5 6 7 8 1) Celkem 473,2 18,9 113,8 186,2 45,4 28,4 28,9 47,3 CZ-ISCO z toho hlavní třídy: Zákonodárci a řídící pracovníci 1 44,6 1,0 14,4 20,0 1,4 3,1 1,7 2,6 Specialisté 2 63,5 2,9 10,7 32,8 2,5 2,6 4,6 6,9 Techničtí a odborní pracovníci 3 64,6 2,5 14,8 28,4 5,0 4,2 3,9 5,3 Úředníci 4 13,2 . 1,2 7,5 1,4 1,2 . 1,2 Pracovníci ve službách a prodeji 5 94,4 1,8 9,1 38,2 13,8 7,3 7,1 15,7 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství 6 17,8 2,7 3,0 7,3 1,2 . - 3,0 Řemeslníci a opraváři 7 144,8 6,7 53,7 41,3 16,6 6,8 7,7 10,9 Obsluha strojů a zařízení, montéři 8 26,8 . 6,6 9,5 3,6 1,9 2,8 1,7 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil, AHM 2017 1) Vysvětlivky: 1 - Nedostatečný vliv na stanovení ceny práce 6 - Období finančních obtíží 3 - Opožděné platby nebo neprovedení plateb 7 - Málo práce 4 - Nepřiměřená administrativní zátěž 8 - Jiné problémy 5 - Nedostatečný příjem v případě nemoci Poznámka: V minimálním počtu respondenti uváděli jako problém nedostatečný přístup k prostředkům pro podnik (pouze 4 tis. osob – kód 2).

Všichni pracující byli v AHM 2017 dotazováni, v jaké míře je jejich práce uspokojuje. Míra spokojenosti respondentů s jejich prací je obecně vysoká. Velmi nebo alespoň částečně bylo spokojeno v práci 94,2 % všech pracujících. Velmi spokojeni se svou prací byli zaměstnavatelé (97,1 %), ale spokojenost uváděly i další skupiny pracujících, a to jak pomáhající rodinní příslušníci, tak i podnikatelé bez zaměstnanců. V největší skupině zaměstnanců byl tento podíl nejmenší, přesto ale bylo spokojených 94 % osob.

Rozdíly mezi muži a ženami jsou velmi malé. Vůbec nejvíce spokojené jsou ženy na pozici podnikatelek se zaměstnanci (98,2 %).

Uspokojení z práce podle postavení v zaměstnání v % Pracující Celkový součet zjištěných odpovědí Velmi spokojen/a

v práci Částečně spokojen/a

v práci Spíše nespokojen/a Nespokojen/a Postavení v zaměstnání

podle CZ-ICSE Celkem Úhrnem 100,0 49,4 44,8 4,7 1,0 z toho: zaměstnanci 100,0 48,3 45,7 4,9 1,1 podnikatelé se zaměstnanci 100,0 60,7 36,4 2,8 0,2 podnikatelé bez zaměstnanců 100,0 53,3 42,0 3,7 1,0 Muži Úhrnem 100,0 49,0 45,9 4,1 0,9 z toho: zaměstnanci 100,0 47,8 46,9 4,3 1,0 podnikatelé se zaměstnanci 100,0 58,9 37,8 3,0 0,2 podnikatelé bez zaměstnanců 100,0 52,5 43,4 3,4 0,7 Ženy Úhrnem 100,0 50,0 43,4 5,4 1,2 z toho: zaměstnanci 100,0 48,9 44,3 5,7 1,1 podnikatelé se zaměstnanci 100,0 66,7 31,5 1,9 0,0 podnikatelé bez zaměstnanců 100,0 55,0 39,2 4,1 1,7 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil - AHM 2017 Poznámka: Nejsou uváděny výsledky za pomáhající rodinné příslušníky, které mají nižší spolehlivost.

Vysokou míru spokojenosti pracujících se svým pracovním uplatněním potvrzují i údaje o tom, zda by podnikatelé raději pracovali jako zaměstnanci, a naopak, kolik zaměstnanců by raději podnikalo. Počet podnikatelů ochotných pracovat v postavení zaměstnance činil 83,2 tis., tj. téměř 10 % všech sebezaměstnaných bez pomáhajících rodinných příslušníků. Počet zaměstnanců, kteří by raději podnikali, byl vyšší (148 tis.), v relativním vyjádření je však velmi malý a dosáhl pouze 3,4 % všech zaměstnanců.

Ve většině hlavních tříd Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO byl počet zaměstnanců ochotných podnikat vyšší než počet podnikatelů, kteří by raději pracovali jako zaměstnanci. Výjimkou jsou pracovníci ve službách a prodeji, kde je počet podnikatelů, kteří by rádi pracovali v pracovním poměru vyšší než počet zaměstnanců uvažujících o podnikání. Obdobně je tomu i v hlavní třídě kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, v tomto případě je ale rozdíl malý.

Počet podnikatelů a zaměstnanců, kteří by rádi změnili své postavení v zaměstnání v tis. osob Pracující Podnikatelé, kteří by rádi pracovali jako zaměstnanci Zaměstnanci, kteří by rádi pracovali jako podnikatelé Rozdíl Celkem 83,2 147,7 64,5 CZ-ISCO z toho hlavní třídy: Zákonodárci a řídící pracovníci 1 1,5 6,9 5,4 Specialisté 2 9,6 23,7 14,1 Techničtí a odborní pracovníci 3 10,4 23,0 12,6 Úředníci 4 2,9 11,3 8,4 Pracovníci ve službách a prodeji 5 33,0 23,6 -9,4 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství 6 2,2 . -1,5 Řemeslníci a opraváři 7 20,0 23,5 3,5 Obsluha strojů a zařízení, montéři 8 3,6 25,5 21,9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 9 - 9,4 9,4 Zdroj: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil, AHM 2017

Autor

Ing. Marta Petráňová, Ing. Bohuslav Mejstřík

Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, ČSÚ

Tel.: +420 274 054 357; +420 274 052 203

E-mail: marta.petranova@czso.cz; bohuslav.mejstrik@czso.cz