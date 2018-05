Náhlý výprodej v Itálii: Trhy věští předčasné volby

Italská aktiva dnes postihl náhlý výprodej, když si investoři po měsících bohorového klidu začali konečně všímat politiky. Jednání o nové vládě po třech kolech konzultací zkrachovala a země patrně míří k předčasným volbám. Hrozí, že příští vláda nad stále ještě třetí největší ekonomikou eurozóny by mohla být i populistická.

Hlavní index milánské burzy FTSE MIB odepisoval dnes ve 12:41 zhruba 2,2 procenta – podstatně více než další západoevropské burzy, které byly v mínusu zhruba 0,5 procenta (britské akcie byly dokonce nepatrně nad nulou). Zhruba 2,7 procenta ztrácely italské bankovní tituly (FTSE Italia Banche). Italské bankovní domy budou muset spoléhat na nepříliš drahé valuace a silné kvartální výsledky, aby politické riziko překonaly, napsal Bloomberg.

Výnosy italských obligací rostly, v případě desetiletých výnosů činil nárůst dokonce 10 bazických bodů, nejvíce za 2 měsíce, až na 1,87 %, nejvýše od 28. března. Když výnosy rostou, ceny dluhopisů klesají, a naopak. Až o 10 bazických bodů (na 133 bazických bodů) narostl dnes také spread mezi 10letými výnosy a podobně dlouhými německými papíry, takzvanými „bundy“. Před dvěma týdny byl na 114 bazických bodech.

Krach jednání oznámil již v pondělí prezident Sergio Mattarella. Ten také naznačil vytvoření "neutrálního" kabinetu, jenž by zemi přivedl k předčasným volbám. Podle hlavy státu by takováto vláda měla zemi řídit do konce roku. Přitom by odstoupila, pokud by politické strany přece jen dospěly k dohodě, což však doposud nebylo možné vzhledem k patovému výsledku březnových voleb.

Luigi Di Maio, šéf protestního Hnutí pěti hvězd, a Matteo Salvini, který vede krajně pravicovou protipřistěhovalecky laděnou Ligu, tlačí na volby v červenci. Populární rivalové se osobně setkali v pondělí - poprvé od březnových voleb.

Navzdory zelené vlně v Asii dnes klesají také evropské akcie, ropa sestupuje a euro je na novém letošním minimu. Evropský akciový index Stoxx Europe 600 Index klesá po dvou růstových dnech o 0,3 procenta. Dolů ho tlačí především akcie ropných a plynárenských firem a těžařů.

Americká ropa se dnes vrátila pod 70 dolarů, nad které se vyhoupla v pondělí poprvé od podzimu 2014. Prezident USA dnes oznámí, zda USA odstoupí od jaderné dohody s Íránem, který je třetím největším producentem ropy v rámci OPECu. Takové rozhodnutí, se kterým nesouhlasí Británie ani Německo, by mohlo ohrozit dodávky suroviny.

Zdroje: BBG, ČTK, Reuters, borsaitaliana.it