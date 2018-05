Pronásledování skončilo. Takeda si plácla se Shirem

Vyčerpávající pronásledování je snad u konce. Společnost Takeda Pharmaceutical Co. dosáhla dohody o koupi svého většího rivala Shire Plc za zhruba 46 miliard GBP (62 miliard USD). Dohoda ji transformuje na špičkového výrobce léků v oblasti lukrativních obchodů se vzácnými onemocněními. Japonské firmě to zároveň pomůže posílit podíl v USA, které jsou největším farmaceutickým trhem na světě.



Investoři Shire obdrží za každou svou akcii této společnosti 30,33 USD v hotovosti a buď 0,839 nových akcií Takedy, nebo 1,678 takzvaných ADS (depozitních certifikátů) Takedy. Dohodu to oceňuje na 48,17 GBP za akcii na základě poslední ceny a směnného kurzu.



Akcie Shire, které se obchodovaly o zhruba 10 liber pod úrovní nabídky Takedy, zahájily dnešní obchodování v Londýně vyšší o 5,5 % na 40,65 GBP. To je ale pořád pod dohodnutou cenou. Naznačuje to, že investoři mají vůči transakci nadále výhrady.





Akcie japonské společnosti rostly v Tokiu před oznámení transakce o 4 %.

Zdroje: BBG, RTRS