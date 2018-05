Je před EU zpomalení, nebo přímo pád?

Evropská centrální banka v pondělí znovu varovala, že protekcionismus a obchodní války způsobí zpomalení světové ekonomiky a podle odhadů ECB budou zasaženy nejvíce USA.

Opatrné komentáře přišly po další slabém reportu ekonomických čísel z eurozóny. Německé tovární objednávky nečekaně poklesly již třetí měsíc v řadě, což je další znamení zpomalení ekonomického momentu v EU. Další report poukázal na to, že důvěra investorů ve společném bloku zpomaluje již čtvrtý měsíc v řadě a dostala se na 15měsíční minima. Firmy navíc začínají hlásit pokles prodejů, a to poprvé za poslední rok.

ECB varovala před negativním dopadem obchodních cel na ekonomiku eurozóny. Banka se pomalu připravuje ukončit svůj program kvantitativního uvolňování, ale po výraznějším zpomalení inflace a slabých ekonomických datech v posledních měsících začal trh spekulovat, že pravděpodobně k tomuto kroku tak brzy nepřijde. Někteří ekonomové si dokonce myslí, že QE bude prodlouženo o 3 až 6 měsíců.

Pokud by podle výpočtů Benoîta Courého USA zavedly 10% importní clo na zboží a služby, obchodní partneři by reagovali stejným krokem. To by mohlo snížit ekonomický růst v USA o 2,5 % v prvním roce.

V Evropě se situace nejeví také jako růžová. Důvěra investorů podle agentury Sentix zpomalila na 19,2, což je nejméně od února 2017, kdy to bylo 19,6. Očekávání investorů jsou navíc nejnižší od října 2014.

Zmíněné německé tovární objednávky na měsíční bázi propadly o 0,9 % za březen, přičemž trh očekával nárůst o půl procenta. Meziročně zpomalily na 3,1 % z 3,5 %, investoři předpokládali nárůst na 5,0 %.

Euro se po těchto slabých číslech propadlo vůči dolaru blíže k úrovni 1,19, ale slabší společná měna a možnost odložení konce QE jsou pozitivní zprávy pro evropské akcie. Ty i přes slabší čísla pokračují v růstu k maximům z ledna.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že růst v eurozóně již zaznamenal svůj vrchol a čeká nás v nejbližších měsících zpomalení.