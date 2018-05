Gates: Kdybych mohl shortovat bitcoin, šel bych do toho. Je to jen spekulativní hledání ještě větších bláznů

Podle Billa Gatese jsou investice do bitcoinu a dalších kryptoměn v duchu teorie hledání "ještě větších hlupáků", kteří by mohli do celého systému investovat. Jako třída aktiv kryptoměny nic neprodukují a nepřinášejí, takže je bláhové očekávat možný růst na základě růstu nějaké vnitřní hodnoty. Vše je založeno pouze na spekulacích. To platí také o ICO.Pokud by bylo možné investovat v kryptoměnách do tzv. krátkých pozic, určitě by do takové strategie Gates šel.Gates připustil, jako mnozí další, že technologie blockchainu, která za kryptoměnami stojí, je sama o sobě podstatně zajímavější a stojí za průzkum potenciálu dalšího využití.