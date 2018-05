Rockefellerova sbírka obrazů jde do aukce. Čeká se rekord nad 1 mld. USD

Sbírka obrazů Davida a Peggy Rockefeller jde v těchto dnech do prodejní aukce. V nabídce budou mnohé skvosty od malířů jako Monet , Van Gogh či Picasso a odborníci odhadují, že na konci 3denní aukce by celkový výtěžek z prodeje cca 2000 děl mohl překročit magickou hranici 1 miliardy dolarů . To, že se zřejmě nejedná o přehnané odhady, vypovídají odhadované ceny některých jednotlivých děl v řádech desítek miliónů dolarů Doposud nejhodnotnější prodej celé sbírky proběhl v roce 2010, kdy šla do aukce sbírka Yves Saint Laurena s výslednou vygenerovanou sumou na úrovni 443 mil. USD Prodeje Rockefellovy sbírky se ujala aukční síň Christie´s a proběhne mezi 8. a 11. květnem. Výtěžek z prodeje poputuje do více jak 12 charitativních projektů založených mimo jiné rodinou Rockefellerů.