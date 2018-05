ČEZ (Koupit, 12m cíl = 542 CZK) - Bez růstu výroby elektřiny z jaderných zdrojů (Odhady výsledků)

Podle našich odhadů výroba elektrické energie ČEZ v prvním čtvrtletí meziročně klesla. Zveřejněná čísla by měla poukázat i na meziročně slabší produkci jaderných zdrojů. Očekáváme mírně vyšší realizované ceny, na druhou stranu by měl být provozní zisk negativně ovlivněn zvýšenými náklady na nákup emisních povolenek. U distribuce a dalších segmentů očekáváme prakticky stagnaci. Celkově by tak měly tržby za první kvartál jen mírně vzrůst na 53,4 mld. CZK. Provozní zisk před odpisy EBITDA by se měl snížit o 3,6 % na 18,4 mld. CZK. Roční srovnání je zkresleno jednorázovým efektem narovnání sporů se společností Sokolovská uhelná s pozitivním dopadem 0,7 mld. CZK zaúčtovaným v 1Q17. Čistý zisk je také negativně ovlivněn kladným přeceněním opcí na akcie MOL (+0,8 mld. CZK), o kterém ČEZ účtoval v Q1 17, ale ne v Q1 18, a vyššími úrokovými náklady ve srovnání s loňským rokem. Celkově očekáváme, že čistý zisk dosáhne 7,4 mld. CZK, což znamená meziroční propad o 14,5 %.

Srovnání s konsensem: Naše odhady jsou optimističtější zejména na úrovni EBITDA a čistého zisku.