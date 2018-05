USA: Po datech z trhu práce vidí trhy červnové zvýšení sazeb téměř jako jistotu

V pátek vyšla v USA dubnová data z trhu práce. Celkový obrázek zůstal příznivý. Míra nezaměstnanosti se snížila ze 4,1 % na 3,9 %, mzdy rostly o 2,6 %, celkově bylo vytvořeno 164 tisíc nových pracovních míst (změna zaměstnanosti) a míra participace zhruba stagnovala.

Vývoj na trhu práce tak nahrává FEDu, který by mohl už v brzké době zvýšit sazby. To navíc umocňují rostoucí inflační tlaky v americké ekonomice, na nimiž právě silný trh práce stojí. Nejbližší zvýšení sazeb se čeká buď v červnu, nebo v srpnu. Po zasedání minulý týden FED příliš sdílný nebyl, takže se zdá, že se jednotliví představitelé rozhodnou podle ekonomických dat.

Trh je velmi optimistický, když očekává zvýšení sazeb v červnu s pravděpodobností blížící se 100 %. K hiku na červnovém zasedání se přikláníme i my, i když takto jisté to podle nás ještě není. Každopádně trhy již možnost červnového zvýšení sazeb započítaly do vývoje dolaru, který posílil k euru mírně pod 1,20.



Jiří Polanský