Havajská sopka stále chrlí lávu do ulic, další lidé se evakuují

Obyvatele Havaje dál děsí rozmary tamního vulkánu. Žhavá láva vytékající na silnice a v blízkosti lidských obydlí, srovnala se zemí téměř tři desítky domů. Ohromné množství lidí se muselo evakuovat.

Fascinující a děsivé zároveň. Žhavá lává z havajské sopky Kilauea nepřestává dál vytékat v jižní části ostrova. Pro obyvatele dále platí stav nouze.

Na 1700 evakuovaných se nemůže vrátit do svých domovů. Jednou z příčin je vysoká koncentrace jedovatého oxidu siřičitého v blízkosti sopky.

"Zní to jako když startuje letadlo. Nebojím se, prostě to jenom hoří. Jediné, co teď potřebujeme, je déšť," popsal Sam Knox.

V rámci ochrany obyvatel jsou od pátku uzavřeny parky a školní areály. "Očekáváme větší počet zemětřesení a některé z nich mohou být velké a potenciálně i škodlivé," vysvětlila vulkanoložka Tina Nealová.