Dlužníků nepřibývá. Půjčujeme si ale stále víc

Rostoucí ceny bytů, omezení hypotečních úvěrů a obecná prosperita vede ke stále většímu zadlužování obyvatelstva. Nejčastěji si půjčujeme na nové bydlení anebo rekonstrukci toho stávajícího, ale také na osobní automobily anebo spotřební elektroniku. Málokdo si ale uvědomuje, že ho může jedna nevinná rychlá půjčka do výplaty dostat do vážných potíží.

Dlužíme 2,14 bilionů korun

Pokud bychom se blíže podívali na balík, který si lidí v České republice rozpůjčovali, pak se zastavíme na čísle 2,14 bilionů korun. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací a statistik České národní banky.

Počet dlužníků sice dlouhodobě stagnuje, lidé si ale berou stále větší objemy půjček a úvěrů. Jak jsme již výše zmínili, největší část spolykají hypotéky, které se na celkovém objemu vypůjčených prostředků podílejí 1,7 bilionem korun. Druhé místo obsazují klasické spotřebitelské půjčky. V současnosti máme rozpůjčováno na 440 milionů korun.

Oblíbenost nebankovních půjček stoupá

Drtivá většina žadatelů o půjčku míří v první řadě do banky. Jen málokdo si však uvědomuje, že podmínky bank jsou obecně velmi přísné a řada žádostí končí zamítnutím. Proto se stále více osob přiklání k půjčkám u nebankovních institucí. Nebankovní půjčky je totiž obecně jednodušší sjednat, vyřídit a získat.

Obvykle vám k tomu stačí jenom několik minut volného času, počítač s připojením na internet a občanský anebo jiný průkaz totožnosti. Jednoduše si navolíte objem půjčky, splatnost a žádost odešlete. Prakticky okamžitě se dozvíte, zda vám půjčka bude poskytnuta anebo nikoli. Půjčky online jsou ovšem oblíbené také z dalšího důvodu. Spotřebitel je ušetřen procházky na pobočku, zdlouhavého papírování a nekonečné byrokracie.



Půjčujeme si na bydlení, elektroniku i domácí mazlíčky

Z dostupných statistik také vyplývá, že kromě půjček na koupi, výstavbu anebo rekonstrukci bydlení, si půjčujeme na vybavení domácnosti, spotřební elektroniku, ale třeba i drahé automobily či nejnovější modely chytrých telefonů. Bohužel řada rodin řeší půjčkou i dovolenou, koupi domácích mazlíčků s rodokmenem anebo nákup základních potřeb. Ať už si půjčujete na bydlení anebo mobil, vždy je potřeba zvážit, zda taková rychlá půjčka do výplaty anebo nákladnější hypoteční úvěr negativním způsobem neovlivní vaši životní úroveň a je v dané situaci nezbytný. Zboží by vám mělo sloužit ještě dlouho po té, co uhradíte jeho kupní cenu v hotovosti anebo prostřednictvím půjčky.

I půjčky s sebou nesou rizika

Je úplně jedno, jestli jste si vzali půjčku u banky anebo nebankovní společnosti. Riziko je v obou případech totožné. Zatímco hypoteční úvěr většina z nás dobře rozmýšlí, tarify od mobilních operátorů vzájemně porovnává (třeba na Tarifomat.cz), u spotřebitelské půjčky tak svědomití nejsme. I přesto, že se může zdát půjčka bezvýznamná, pokud nedodržíte ujednání ve smlouvě, může vás uvrhnout do mnohem závažnějších problémů.

Proto je dobré mezi sebou jednotlivé nabídky porovnat, zjistit si maximum informací o jejich poskytovateli, zvolit správnou splatnost a v neposlední řadě také dodržovat termíny. Od věci také není, pokud si k půjčce sjednáte pojištění splácet. V případě, že nebudete schopni další splátku uhradit, neprodleně kontaktujte věřitele a spravte jej o své aktuální situaci. Třeba Zaplo půjčka nabízí možnost odkladu splátek, za menší jednorázový poplatek. Vždy je ale potřeba situaci začít řešit co nejdříve.

Tento článek vznikl za spolupráce největších srovnávačů finančních produktů půjčky.cz, úspory.cz, coolpůjčky.cz a PůjčkyHned.cz.