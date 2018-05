Stavebnímu sektoru první kvartál opravdu vyšel (Komentář)

Stavební výroba zaznamenala v letošním březnu oproti tomu loňskému pokles o 0,7 %. Protože ale letošní březen měl o dva pracovní dny méně, po očištění o tento fakt si stavebnictví polepšilo o dvě procenta.

Nezvykle teplé lednové počasí umožnilo nastartovat letošní stavební sezónu dříve, než je obvyklé. Za celé první čtvrtletí tak objem stavební produkce vyskočil v reálném vyjádření o plných 11,1 %. Pokud číslo očistíme o nestejný počet pracovních dní, činil vzestup dokonce 12,4 % y/y. Takto vysoké číslo bylo naposledy zaznamenáno v prvním čtvrtletí rok 2007, tedy před dlouhými jedenácti lety.

I nadále platí, že sektor táhne v podstatě pouze pozemní stavitelství, tedy primárně investiční aktivita privátního sektoru a vzhledem k napjaté situaci na trhu nemovitostí je logickým důsledkem i zvýšená aktivita v rezistenční výstavbě. I tak je ale bržděná administrativními překážkami souvisejícími se získáváním stavebních povolení. Za samotný březen zaznamenalo pozemní stavitelství meziroční vzestup o 1,7 %, za celé první čtvrtletí růst činil 12,5 %.

Naopak přetrvávající nízká investiční aktivita veřejného sektoru sráží inženýrské stavitelství, příprava velkých infrastrukturních projektů vázne. Objem produkce inženýrského stavitelství tak v březnu propadl o 9,7 %, za první tři měsíce roku byl zaznamenán růst o pouhých 5,1 %.

Úspěšný vstup stavebního sektoru jako celku do letošního roku je základem pro to, aby celoroční výstup atakoval dvouciferný růst. Naše prognóza letošního růstu stavební produkce totiž činí 9,8 %. V případě jejího naplnění se bude jednat o nejlepší rok za posledních sedmnáct let. Očekáváme, že i díky podzimním komunálním volbám a nutnosti čerpat evropské prostředky se letos rozjede i infrastrukturní výstavba.