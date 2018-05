Chuť utrácet českým spotřebitelům rozhodně nechybí

Březen byl pro tuzemské obchodníky dalším velmi úspěšným měsícem v řadě. Maloobchodní tržby se tentokrát meziročně zvýšily o 4,4 %. I bez očištění o vliv nižšího počtu pracovních dnů však dopadly výsledky obchodníků výborně (meziročně +3,7 %), a to především díky velikonočním nákupům. Na své si tedy přišli především obchody s potravinami.Vedle toho slabší (neočištěné) tržby zaznamenaly prodejci nepotravinářského zboží, nicméně šlo opravdu o vliv rozdílného počtu pracovních dnů, nikoliv o změnu spotřebitelského apetitu. Ostatně další silný nárůst zájmu o zboží v e-shopech (+14,7 %) nepostižených povinným uzavíráním větších obchodů v době vybraných svátků, to jen potvrzuje.Předpokládáme, že maloobchod má ještě další silné či rekordní měsíce před sebou. Rekordně nízká nezaměstnanost spolu s rychlejším růstem mezd se totiž i nadále podílí na dobré náladě spotřebitelů a tedy i na jejich vyšší ochotě utrácet. Nakonec je k tomu vybízejí i ceny, protože jak uvádí statistický úřad, například v březnu se ceny v obchodech zvýšily jen o 0,3 %. Samozřejmě že zafungovaly velikonoční akce, ale i tak…Spotřeba domácností, kterou zčásti maloobchod odráží, je jasným motorem poptávkové strany ekonomiky , a bude se tak letos asi největší měrou podílet na ekonomickém růstu. Proto by maloobchod mohl skončit s růstem reálných tržeb okolo 4,5 %.