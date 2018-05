Stavebnictví: Nové zakázky na obzoru

Zatímco první dva měsíce roku byly ve znamení dramatického růstu stavebnictví, březen přinesl výrazné zpomalení stavební produkce. Stejně jako v případě průmyslu šlo i o důsledek o dva dny nižšího počtu pracovních dní, ale navíc se ukázalo, že začátek roku silně ovlivnilo příznivější počasí . Navíc vzhledem k malému významu těchto dvou měsíců nepromluví tato čísla nijak výrazně do celoročních výsledků odvětví.Stavební produkce v březnu poklesla o 0,7 %, po zohlednění kalendářních vlivů však byla vyšší o 2 %. I nadále platí, že příznivější vývoj zaznamenává pozemní stavitelství (i díky bytové výstavbě), zatímco inženýrské stavitelství se stále potýká s nedostatkem rozjetých zakázek.Bytová výstavba tentokrát hlásí mírný nárůst výstavby bytů, který ovšem není natolik silný, aby dokázal uspokojit i nadále hladovou poptávku. Přesto nárůst nabídky nových bytů a rodinných domů (za první kvartál +17 %) by mohl spolu s vyššími úrokovými sazbami zpomalit růst již tak rekordních cen nemovitostí v ČR.Pro další měsíce předpokládáme pozvolný nárůst stavební výroby. Naznačuje to nejenom lepší sentiment mezi stavebníky, ale i statistika nových zakázek, které se začínají zvyšovat i v případě inženýrského stavitelství. Pokud se skutečně podaří začít realizovat tyto nasmlouvané projekty (a taky pokud bude dost zaměstnanců), čekají stavebnictví dva docela příznivé roky. Prozatím však počítáme s reálných růstem stavebnictví okolo tří procent.