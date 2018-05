Mizerný jen na první pohled: s výsledky průmyslu zamíchal kratší měsíc

Na první pohled mizerný, ale ve skutečnosti docela dobrý měsíc má za sebou český průmysl . Výroba v tomto našem největším odvětví se v březnu zvýšila o 5,5 % po zohlednění dvou pracovních dnů, které v tomto měsíci tentokrát chyběly. Bez očištění poklesla o 1,1 %.Slabší byly tentokrát výsledky automobilového průmyslu , jehož produkce se snížila o téměř šest procent. Nemělo by ovšem jít o to, že by poptávka po osobních vozech začala padat, jako spíše o technické faktory spojené s nižším počtem pracovních dnů a změnami spojených s nástupem nových modelů. Proto zatím v případě aut nepovažujeme výsledek za výstražný, i když ve zbytku roku počítáme s výrazně pomalejším růstem tohoto průmyslu než třeba v roce 2017.Jak je zřejmé ze zprávy statistického úřadu, výsledek průmyslu je tentokrát opravdu silně zatížený kalendářními vlivy, a tak nemá smysl z vývoje v jednotlivých oborech dělat zásadní závěry. Podstatnější je tak spíše pohled na nové zakázky, které se tentokrát snížily o 0,9 % v důsledku nižších objednávek ze zahraničí. Jak už ovšem naznačily indexy nákupních manažerů, je evidentní že jde o krátkodobý výkyv, který zatím nic nemění na dosavadním pozitivním – byť pomalejším – tempu v průmyslu