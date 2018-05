Český průmysl poklesne jen zdánlivě (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Tento týden zveřejněná data z průmyslu ukáží, že jak u nás, tak i v ostatních jednotlivých evropských zemích ekonomiky pokračují ve stabilním růstu. Meziroční dynamika české inflace zůstala v dubnu nezměněná, brzdí ji především pomalejší růst potravin. Ze zámoří bude zajímavé sledovat komentáře některých členů Fedu i statistiku americké spotřebitelské inflace.

Americká inflace opět mírně zrychlí

Průmyslová výroba v jednotlivých evropských zemích se po špatném startu v novém roce opět postaví na nohy. Německé předstihové indikátory sice ukazují na zpomalení tamního průmyslu v následujících měsících, jeho dynamika by však měla být udržitelná. Německo trápí nedostatek kapacit a tlak na vyšší mzdy. Je tedy pravděpodobné, že se firmy v následujícím období zaměří právě na investice, které povedou k dalšímu růstu ekonomiky.

Za pozornost budou stát páteční statistiky o vývoji amerických spotřebitelských cen. Očekáváme, že celková inflace na druhé straně oceánu v dubnu ještě zrychlí a udrží se tak bezpečně nad cílem Fedu. Důvodem budou především vyšší ceny potravin a pohonných hmot, mírně zrychlí také jádrová inflace.

Česká inflace na cíl ČNB nedosáhne ani v dubnu

Regionálnímu trhu budou tento týden dominovat makroekonomická data z České Republiky. Růst průmyslové produkce zpomalil zčásti i proto, že průmysl naráží na své kapacitní možnosti. Počet volných pracovních míst na trhu převažuje nad počtem nezaměstnaných a nedostatek pracovní síly zůstává největší růstovou bariérou tuzemského průmyslu. V dubnu nezaměstnanost hlavně díky sezónním efektům poklesla podle našich odhadů o tři desetiny na své dosavadní historické minimum.

Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu podle našeho odhadu jenom o desetinku ve srovnáním s březnem. Meziroční dynamika spotřebitelské inflace tak v dubnu zůstala nezměněná. Důvodem jsou především oproti loni nižší ceny pohonných hmot a potravin. Naopak jádrová inflace o desetinu zrychlí na 1,8 %. Spotřebitelská inflace se tak stále drží pod cílem i pod prognózou ČNB. Zveřejnění tohoto čísla by tak mohlo zbrzdit posilování koruny.

Zaostřeno na dnešek: česká ekonomika zpomaluje jenom zdánlivě

Zatímco mezinárodní trh dnes žádná převratná data nepřinese, statistiky z tuzemského trhu ukážou na dobrou kondici české ekonomiky. Domácí průmyslová výroba v březnu zpomalila jen zdánlivě vlivem kalendářních efektů, stavebnictví i díky chladnému počasí. Nižší počet pracovních dnů se v březnu podepíše i na dynamice tuzemských maloobchodních tržeb.

Investiční důvěra v eurozóně opět poroste

Trh bude dnes sledovat jednání italského prezidenta S. Mattarelly se zástupci jednotlivých politických stran. Stejně jako v předchozích dvou měsících se prezident bude snažit najít vládní koalici, tento úkol je však v současnosti velice obtížný. Jednou z možností je dočasná vláda, která by (opět) změnila volební právo. Nic by tak nepřekáželo předčasným volbám v roce 2019. Předčasné volby beze změny ústavy by nepřinesly žádnou novou konstelaci, a tak mohou být takřka vyloučeny.

Kurz eurodolaru budou mít také možnost ovlivnit jednotliví členové Fedu.

Dolar v posilování nezastavily ani americké statistiky z trhu práce

Statistika německých továrních objednávek z března nesplnila očekávání trhu a revidován byl i původně únorový růst. Domníváme se však, že i když byly tovární objednávky v prvním čtvrtletí slabé, jedná se o jednorázový efekt, a ne strukturální změnu v ekonomice. Do příštích měsíců předpokládáme, že tovární objednávky porostou opět solidním tempem.

Společné evropské měně se minulý týden příliš nedařilo. Už druhý týden v řadě euro vůči dolaru oslabovalo a ani páteční statistiky z amerického trhu práce na tom nic nezměnily. Počet nově vytvořených míst mimo zemědělský sektor byl sice v dubnu o více než 30 tisíc nižší, než se čekalo, vykompenzováno to ale bylo březnovou revizí. Dubnová míra nezaměstnanost pak meziměsíčně klesla o 0,2 pb na nejnižší hodnotu od prosince 2000.

Euru se nedostalo podpory ani z evropských statistik. Předstihové indikátory ze sektoru služeb a kompozitní PMI indexy z jednotlivých zemí eurozóny vesměs trh zklamaly, a i finální číslo eurozóny bylo revidované dolů. Euro během týdne oslabilo o téměř 1,5 % na 1,192 USD/EUR.

Český průmysl zpomalil kvůli kalendářním efektům

Průmyslová výroba v březnu zpomalila, především kvůli kalendářním efektům, kdy letošní březen měl o dva pracovní dny méně než minulý rok. Meziročně se také snížila výroba motorových vozidel, především automobilky vyrábějící malá auta čelí nižší poptávce. I přesto, že náš odhad je jeden z nejnižších na trhu, domníváme se, že průmyslová výroba zůstává v dobré kondici a očištěná o počet pracovních dnů si udržela dobré meziroční tempo růstu. V meziměsíčním vyjádření po očištění o sezónní vlivy pak průmyslová výroba v březnu mírně zkorigovala únorový propad.

Nižší počet pracovních dnů se také pravděpodobně odrazil v březnové dynamice maloobchodních tržeb. I když tržby očištěné o sezónní efekty meziměsíčně vzrostly nejvíce od listopadu loňského roku, meziroční dynamika zpomaluje kvůli kalendářním efektům. Na neutuchající chuť spotřebitelů nakupovat poukazuje i spotřebitelská důvěra, která se stále drží na rekordních úrovních. Více o naši makroekonomických výhledech na měsíc květen naleznete na našem webu (http://bit.ly/2Ibzdz2).

Koruně pomohlo zasedání ČNB

Středoevropské měny pokračovaly minulý týden v oslabování. Polský zlotý ztratil oproti pondělí 1 % a týden uzavírá na 4,25 PLN/EUR, maďarský forint oslabil 0,5 % na 314,2 HUF/EUR. Také česká koruna měla začátkem týdne našlápnuto podobně a v úterý si sáhla na nejslabší letošní hodnotu. Poté ale začala korigovat a na konci týdne se prakticky vrátila zpět k hodnotě 25,51 CZK/EUR, kde v pondělí začala. Koruně pomohlo čtvrteční zasedání bankovní rady ČNB. Ta sice žádnou změnu v měnové politice neodhlasovala, mírně ale zvýšila svou prognózu jak na ekonomický růst, tak i na posilování české měny. Nutno také podotknout, že jeden ze sedmi přítomných členů hlasoval pro zvyšování úrokových sazeb již na tomto zasedání. Kompletní analýzu zasedání ČNB naleznete na našem webu (http://bit.ly/CNB0518).