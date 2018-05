Americké akcie uzavřely týden solidním ziskem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez významných firemních zpráv.

Evropské akcie by měly zahájit nový týden silným růstem.

Makroekonomický kalendář dnes příliš dat nenabízí. Ta nejzajímavější byla již zveřejněna dnes ráno v podobě německých továrních objednávek, které zklamaly slabší dynamikou. I celý týden bude na ekonomické ukazatele spíše chudší. Za zmínku však stojí druhá polovina týdne, kdy se dočkáme indexů spotřebitelských a průmyslových cen v USA.

Ve Spojených státech zveřejní výsledky hospodaření například výrobce rafinérských produktů Andeavor. V Evropě reportuje německá stavební společnosti Hochtief nebo irský výrobce papírových obalů Smurfit Kappa.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro francouzskou aerolinku Air France-KLM a na Držet pro francouzského oceláře Jacquet Metal Service.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 uzavřel uplynulý týden ve velkém stylu, když si polepšil o vysokých 1,3 %. Podporou mu byly všechny hlavní sektory v čele s informačními technologiemi, které si připsaly dvě procenta. Přes jedno procento se vyhouplo dalších šest sektorů, mezi nimiž byli prodejci luxusního i nezbytného zboží, těžaři komodit či finanční domy. Relativně nejméně se dařilo utilitám a energetickým titulům (+0,4 %). Do jisté míry mohly vývoji pomoci i zveřejněné statistiky z amerického trhu práce. Míra nezaměstnanosti poprvé od roku 2000 klesla pod hranici 4 %, zatímco nižší růst mezd potvrzuje, že by americká centrální banka neměla pospíchat s rychlejším zvyšováním úrokových sazeb, což zapadá do kontextu posledního zasedání výboru FOMC.

Asijské trhy na úvod týdne ve většině případů rostou. Nejlépe se daří čínským indexům, které si připisují zisky okolo 1,3 %. V ostatních případech jde o růsty do 0,8 %, jako tomu je v Indonésii nebo na Tchajwanu. Se ztrátami se akcie potýkají především v Malajsii (-0,7 %) a Singapuru (-0,1 %).

Z makroekonomických statistik budou pro trhy nejpodstatnější inflační čísla v USA, která budou zveřejněna v druhé polovině týdne. Ta by měla zrychlit svůj meziroční růst jak na úrovni celkové, tak i jádrové inflace. Razantnější vzestup cen by byl varováním pro možné rychlejší zpřísňování měnové politiky, což by bylo pro akciové trhy nepříznivým signálem. Kromě toho se budou sledovat i jiné události jako vyjednávání o íránském jaderném programu nebo jednání o nové podobě Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA). Důležitým bodem bude samozřejmě i výsledková sezóna.