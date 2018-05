Test ECB: Největší řecké banky by mohly ztratit 15,5 miliardy eur

Čtyři největší banky v Řecku by za nejméně příznivých podmínek na trhu mohly do roku 2020 přijít asi o 15,5 miliardy eur (téměř 395 miliard Kč). Ukázal to výsledek zátěžového testu, o němž informovala Evropská centrální banka (ECB). Částka odpovídá poklesu kapitálové přiměřenosti o devět procentních bodů.



Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 by se v případě ústavu Alpha Bank snížil o 8,56 procentního bodu na 9,69 procenta, v případě Eurobank by pokles činil 8,68 bodu na 6,75 procenta, u National Bank of Greece o 9,56 bodu na 6,92 procenta a u banky Piraeus by to bylo 8,95 bodu na 5,90 procenta.



V letošním roce se uskuteční i širší zátěžový test evropských bank. ECB ale chtěla výsledek řeckých bank oznámit dříve, protože Řecko se chystá v létě opustit třetí záchranný program. V jeho rámci mělo od věřitelů získat během tří let celkem 86 miliard eur (2,2 bilionu Kč).





Vzhledem k tomu, že část peněz určených na rekapitalizaci bank ještě zbývá, činitelé ECB argumentují tím, že rychlejší zátěžový test byl nutný pro případ, že by se zjistil nedostatek kapitálu. Atény by tedy měly ještě dost času na to, aby případnou rekapitalizaci dokončily dřív, než platnost záchranného programu v srpnu skončí.Výsledek testu, který byl dnes zveřejněn, nedává odpověď na otázku, zda by ta která banka v krizové situaci přežila, nebo zkrachovala. Společně s dalšími informacemi slouží k hodnocení celkové finanční situace bankovních domů.