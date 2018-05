Pondělní obchodní seance 7. 5. 2018

Pondělí 7. 5. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,39 %), S&P500 (+1,28 %) a NASDAQ (+1,71 %).

Evropa: DAX (+1,02 %), FTSE 100 (+0,86 %) CAC40 (+0,26 %).

Čína: Hang Seng (+0,25 %), Shanghai Comp. (+1,25 %), CSI 300 (+1,35 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,03 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Průmyslové objednávky (březen)

EUR: (10:30) – Sentix index investorské důvěry (květen)

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy uzavřely poslední obchodní seanci minulého týdne v zeleném, všechny tři hlavní indexy posílily o více než procento. Dařilo se technologickým společnostem, např. Apple připsal téměř 4 %. Akcie podpořily data z amerického trhu práce. Když slabší přírústek pracovních míst a pomalejší růst mezd uklidnily obavy investorů z rychlejšího zvedání základní úrokové sazby a zrychlování inflace. Přesto očekávání obchodníků na červnový hike dosahuje téměř 90 %.

Čína a Spojené státy dosáhly shody v některých oblastech jejich obchodního sporu. Stále ale panují relativně velké neshody. Zástupci obou zemí jednali o zvýšení vývozu USA do Číny, obchodování se službami, ochraně práv duševního vlastnictví a tom, jak vyřešit používání cel a necelních opatření, tedy jiných opatření než cel, která omezují obchod mezi zeměmi.

Cena americké lehké ropy WTI poprvé od listopadu 2014 překonala hranici 70 dolarů za barel. Vzhůru ji tlačí napětí kolem Íránu a krize ve Venezuele, napsala agentura Reuters. Írán si připravil plány, jimiž odpoví na případné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa vypovědět jadernou dohodu. V projevu, který živě přenášela íránská státní televize, to řekl prezident Hasan Rouhání. Spojené státy by podle něj rozhodnutí od smlouvy odstoupit litovaly. Kvůli takovému kroku ze strany USA by mezinárodní společnosti přišly o obchody v řádu miliard dolarů. Investoři se obávají, že dodávky ropy na trh by mohlo snížit znovuzavedení amerických sankcí vůči Íránu. Americký prezident Donald Trump by měl ohledně obnovení sankcí rozhodnout do 12. května. Analytici navíc varují před dalším poklesem těžby ropy ve Venezuele, která se již delší dobu potýká s hospodářskou krizí.

Asijská seance dnes zakončila pozitivně. První polovina nového týdne bude na makrodata slabší. Investoři se tak pravděpodobně nadále zaměřují na pomalu končící výsledkovou sezónu za 1Q 2018.

Výsledková sezóna 1Q 2018* - British American Tobacco ADR (BTI), IAMGold (IAG)…