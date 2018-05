Horko ničí úrodu zeleniny už teď. Ceny nejspíš vyletí nahoru

Česko momentálně prochází jedním z nejsušších obdobích za posledních 500 let. A doplácejí na to hlavně zemědělci. Škody na úrodě jsou už teď obrovské. Pěstitelé si pomáhají vlastním zavlažováním, jenže to zvede náklady a posléze i prodejní cenu plodin.

Někteří zemědělci už dokonce uvažují o tom, že kvůli suchu budou pěstovat jiné - více suchovzdorné plodiny nebo úplně skončí.

Zelenina, obilí, kukuřice, brambory i krmná tráva. Není u nás zemědělce, kterému by sucho nedecimovalo úrodu. Hlávkový salát mohou brněnští pěstitelé sklízet jen díky závlahám.

Salát, kedlubny, květák a další plodiny by jinak uschly. Vyšší závlahy ale znamenají vyšší náklady, které se promítají do cen. Plodiny mohou zdražit až o pětinu.