Schwab: Býk bude ztrácet na síle, investorům pomůže disciplína

Volatilita akciového trhu se v posledních dnech poněkud snížila, ale podle Liz Ann Sondersové z investiční společnosti Schwab pokračuje souboj pozitivních a negativních faktorů. „Domníváme se, že americký trh se i nadále nachází v dlouhodobém býčím trendu, ale zároveň bude procházet turbulencemi a není možné vyloučit, že otestuje i dno, kterého bylo dosaženo před několika týdny,“ píše v nové zprávě analytička.



Politická nejistota spolu s obavami z obchodního konfliktu a výsledků blížících se voleb v USA patří mezi hlavní negativní faktory. Proti nim stojí snížení daňové zátěže korporátního sektoru, deregulace a očekávaná repatriace zisků obchodovaných společností ze zahraničí. Sondersová poukazuje i na obavy ze zplošťující se výnosové křivky, ale je toho názoru, že recese se stává reálnou hrozbou až ve chvíli, kdy dojde k úplné inverzi křivky.





Růst amerického produktu byl v prvním čtvrtletí letošního roku poněkud slabší, ale podle Schwabu není třeba význam tohoto vývoje přeceňovat už proto, že vedoucí indikátory nadále vyznívají značně pozitivně. Na druhou stranu ceny akcií již odrážejí očekávaný vysoký růst ziskovosti obchodovaných firem a podle některých indikátorů dochází k určitému útlumu na straně investičních výdajů korporátního sektoru.Významným faktorem se stává vývoj na komoditních trzích, a zejména růst cen ropy . „Byly doby, kdy se ekonomové vyšších cen ropy obávali. Každý růst o deset dolarů za barel byl považován za značnou brzdu spotřeby a investic a celkově převažovalo uvažování založené na zkušenostech ze sedmdesátých let. Jenže ekonomové nyní čekají zdravý růst i přesto, že ceny ropy opět rostou. Čím to je? Americká těžba se během posledních deseti let zdvojnásobila a americké firmy nyní z vyšších cen ropy spíše těží, než aby je poškozovaly.Na straně spotřebitele jsou pak vyšší výdaje za pohonné hmoty do určité míry vyváženy daňovými změnami. A i zbytek světa zatím podle Schwabu nevykazuje známky negativního šoku z rostoucích cen ropy a je schopen udržet si dosavadní tempo růstu. Například v Evropě přitom ceny pohonných hmot zůstávají v podstatě beze změny.Schwab poukazuje i na to, že je nutno rozlišovat mezi růstem cen ropy taženým poptávkou a tím, který je tažen nabídkovou stranou trhu. V současné době mohou být ve hře oba faktory, ale velkou roli hraje poptávka, a to zejména z rozvíjejících se ekonomik. Právě to by mělo ještě více snižovat obavy z dopadu vyšších cen ropy na světovou ekonomiku.„Protivítr je nyní na akciovém trhu silnější než dříve, ale stále tu najdeme řadu prorůstových faktorů, což dohromady vede k vyšším fluktuacím cen. Podle našeho názoru je stále přítomno dost pozitiv na to, aby býčí trh pokračoval, ale zisky v následujícím období zeslábnou, volatilita zůstane vysoko a investor by měl být v tomto prostředí disciplinovaný. Zejména by se měl vyhnout přehnaným reakcím na špatné zprávy a pozornost by měl věnovat hlavně fundamentu,“ doporučuje Schwab.Zdroj: Schwab