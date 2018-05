Víkendář: Německo musí jednat, než bude pozdě

Není to tak dávno, co se zdálo, že Emmanuel Macron a Angela Merkelová jsou novým týmem snů, který dokáže změnit evropskou politiku. Francouzský prezident hovořil o „velmi blízkých vztazích“, německá kancléřka byla zase potěšena výhledem na „extrémně slibnou spolupráci“. Jenže jak na stránkách Der Spiegel tvrdí Michael Sauga, kouzlo postupně vyvanulo a společná jednání již vyznívají „napjatě a nuceně“.



Německá vláda zatím vůbec nereagovala na Macronovy návrhy na reformu eurozóny. Namísto toho, aby Němci přišli s protinávrhy, Merkelová se jen snaží získat čas, ale tím „riskuje, že promrhá historickou příležitost“. Sauga tvrdí, že němečtí politici se ještě ani neobtěžovali podívat se na Macronovy návrhy. Nacházíme se tedy v situaci, kdy jsou zřejmé hluboké problémy eurozóny: Rozpočtová a dluhová pravidla jsou značně matoucí a hojně přeházená, měnová unie nemá potřebné nástroje, aby mohla reagovat na krize. A když má být vytvořený nějaký investiční program, prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker musí chodit ode dveří ke dveřím a prosit jednotlivé vlády členských zemí EU o potřebné zdroje.





Na stranu druhou je ale podle Spiegelu zřejmé i to, že Macronovy návrhy představují špatné řešení popsaných problémů. Pokud by bylo skutečně vytvořeno společné ministerstvo financí, nastal by nakonec pravděpodobně ještě větší chaos, protože by nikdo nevěděl, zda se zodpovídá evropským institucím či národní vládě. Podobné je to se společným rozpočtem, který by vyžadoval buď masivní úspory ve vládních výdajích, nebo naopak prudké zvýšení daní, které by jej financovalo. Není tedy divu, že mimo Francii nemají podobné plány velkou podporu.To vše v konečném důsledku ukazuje, jak je nutné, aby Merkelová a její lidé vytvořili skutečně realistický plán na záchranu eurozóny, na kterém by spolupracovali i s Macronem. Jenže se zdá, že toho lidé v nové německé vládě schopni nejsou. „Když dojde na euro , pocity najednou převáží nad rozumem,“ protože někdo vidí euro jako cestu ke Spojeným státům evropským, jiní jsou zase zatvrzelými euroskeptiky. Rozumné návrhy reforem přitom leží již nějaký čas na stole a jejich příkladem je plán vytvořený skupinou německých a francouzských ekonomů.Místo debaty o kompromisech se ale zdá, že Angela Merkelová chce vše „vysedět“ a věří, že se věci nakonec nějak vyřeší samy. V Bruselu mezitím sílí hlasy, které tvrdí, že když nebude proveditelný plán navržený do léta, vše nakonec půjde stranou kvůli evropským volbám v roce 2019. „Německá kancléřka se vždy držela pravidla, že lepší než rizikové rozhodnutí je rozhodnutí žádné. S tímto přístupem slavila nejeden úspěch. Tentokrát je to ale chyba. Evropa by totiž mohla promeškat příležitost provést reformy, které jsou pro eurozónu rozhodující,“ píše Der Spiegel. A dodává, že pokud bude tato příležitost promarněna, euro další krizi již nepřežije.Zdroj: Der Spiegel