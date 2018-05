Kam s nimi? Školky jsou plné, letos odmítnou až 30 tisíc dětí.

V Česku tento týden začaly zápisy do mateřských škol. Jenže dětí je daleko víc než volných míst. Rodiče proto mají strach, že jejich děti se tam nedostanou. Podle odhadů by školky letos mohly odmítnout až 30 tisíc dětí. Největší problémy mají lidé na velkých sídlištích, kde je školek málo.

Školky podle nového zákona musejí přijmout děti ve věku pěti let. Těch je podle statistik v republice kolem 110 tisíc. Ředitelé tak budou zřejmě odmítat děti mladšího věku.

Podle statistik ministerstva školství v loňském roce žádalo o přijetí do školek přes 154 tisíc rodičů. Ředitelé odmítli na 33 tisíc žádostí. Letos by to prý mělo být podobné. "Letos jsem zaevidovali 44 žádostí a máme pouze 29 volných míst," řekla Silvie Balcárková, ředitelka jedné z mateřských škol v Praze.

Velkým problémem při zápisu do mateřských školek mohou být na některých místech i nově vznikající sídliště. Žijí tam většinou lidé v produktivním věku, mají malé děti a těch je na jednom místě moc a protože se umisťují do školek podle spádovosti, místa nejsou.

Ministerstvo školství si prý problém s nedostatkem mateřských škol uvědomuje a do budoucna už má plán jak vše změnit. "Od roku 2019 bude zřízeno v celé České republice celkem 87 nových tříd a v nich bude více než dva tisíce míst," uvedla mluvčí ministerstva školství Jarmila Balážová.

Zápisy by měly probíhat až do 16. května. Rodiče s sebou musejí donést vyplněnou žádost, rodný list a potvrzení o trvalém bydlišti dítěte. Rodiče, kteří nenajdou pro své dítě místo ve školce, musejí hledat náhradní řešení, které je ale často mnohem dražší, než státní mateřské školy.

Alternativou školek jsou takzvané dětské skupiny. Provozovatelé musí být registrováni a splňovat stejné hygienické i další předpisy. Denně musí fungovat šest hodin a snad jen dětí je tam míň.

Problém s umísťováním dětí do školek se snaží rešit i někteří zaměstnavatelé. Stále více firem a organizací buduje vlastní školky, má ji třeba Ministerstvo zemědělství. Zaměstnavatelé jsou rádi, že jejich pracovníci nastupují do práce dřív.

Někteří rodiče dokonce místo školky využívají už i dětské koutky v nákupních centrech.Ty jsou ale k dlouhodobějšímu a pravidelnému pobytu dítětě nevhodné. "Pedagogickovýchovný rozměr tam není, předškolní výchova má u nás velmi propracovanou strukturu vedenou kvalifikovanými lidmi. A rozhodně se to nedá srovnávat," tvrdí psycholog Jan Lašek.