Závěr týdne ve znamení silných růstů, Buffet nakupoval Apple

Dnešní vývoj na akciových trzích v USA byl silně pozitivní. Akcie rostly napříč všemi sektory a hlavní indexy uzavřely obchodování takřka při denních maximech. Nejvíce posílil technologický index Nasdaq , kterému pomohly dobré výsledky hospodaření akcií Alibaba (+3,5%) nebo vývojáře počítačových her Activision Blizzard (+4,5%). Rovněž zpráva o výrazném navýšení pozice v akciích společnosti Apple Warrenem Buffetem v prvním čtvtletí tohoto roku byla značnou vzpruhou pro technologický sektor (konkrétně Berkshire Hathaway nakoupil dalších 75 milionů kusů akcií Apple a ten se tak stal největší pozicí Berkshiru). Apple dnes posílil o 3,9%.

Výsledková sezóna v USA se chýlí pomalu ke konci a lze jednoznačně tvrdit, že byla povedená, alespoň u většiny velkých společností co do tržní kapitalizace. Otázkou je, co bude nyní dalším impulzem pro americké akcie a zda v dalších týdnech nehrozí výběr zisků, tedy menší korekce v jinak růstovém sentimentu.