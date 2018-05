Premiér Babiš na jednání zdravotnických odborů: Vnímáme oprávněnost požadavků sester a chceme situaci ve zdravotnictví řešit

Předseda vlády Andrej Babiš se v pátek 4. května 2018 zúčastnil jednání zástupců odborových organizací nemocnic. Spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem diskutovali především o rozdílném odměňování a nedostatku zdravotnického personálu.

Setkání pořádal Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a zúčastnilo se ho zhruba 150 zaměstnanců nemocnic.

Premiér Andrej Babiš zdůraznil především potřebu navýšit tarify zdravotních sester. Situací se chce zabývat co nejdříve. Důležité je podle něj i to, aby mladí lékaři a kvalifikované zdravotní sestry neodcházeli hned po škole do zahraničí.

„Nejpalčivějším problémem je nedostatek sester a já vnímám oprávněnost jejich požadavku. Systémová opatření, po kterých volají odboráři, jako narovnání tarifů nebo příplatky za směnnost u lůžkové péče, nebyly v minulém volebním období řešeny. My vnímáme ty požadavky a připravujeme rozpočet na rok 2019. Chceme to řešit. Pro nás z hlediska navyšování platů mají školství a zdravotnictví prioritu. Zároveň evidujeme požadavky na investice,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Podle premiéra Babiše by mělo dojít také k posílení role primární péče, protože v ČR chybí stovky praktických lékařů. Navíc se věkový průměr sloužících lékařů pohybuje v rozmezí od 58 do 59 let. Ministerstvo zdravotnictví proto už připravuje reformu primární péče.

Tarifní platy zdravotníků se zvyšovaly už v minulých letech, a to o 5 % v letech 2015 a 2016 a o 10 % v letech 2017 a 2018. Od poloviny roku 2017 se sestrám ve směnném provozu také navýšil příspěvek za směnnost, a to až na pět tisíc korun měsíčně.

Vláda se chce zaměřit také na zvýšení transparentnosti financování nemocnic či průhledné nastavení úhrad péče.