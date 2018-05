Perly týdne: Poslední levné nemovitosti na světě a auta z 3D tiskáren

Trhy, ekonomika, politika – Trh slábne již hodně dlouho a Čína má technologicky navrch



Bez FANGu ani ránu: Hodnotit letošní vývoj na amerických akciových trzích lze z mnoha pohledů. Jeden z těch zajímavých prezentuje investiční společnost Schwab, která porovnává vývoj celého indexu S&P 500 s vývojem cen akcií skupiny společností nazývané FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google). Graf ukazuje, že zatímco celý trh (včetně FANG) začal na počátku letošního roku váhat, bez této skupiny akcií je jeho váhavost zřejmá již od počátku roku loňského. Jinak řečeno, tahounem trhu za posledních téměř 12 měsíců byly zejména velké technologické společnosti. A teprve když investoři začali ztrácet optimismus i u těchto titulů, projevila se naplno již déle trvající slabost trhu:







Eurostat tento týden na základě následujícího grafu tvrdí, že zdaleka nejdůležitějším exportním trhem pro výrobce technologicky vyspělých produktů z EU jsou Spojené státy. Až s velkým odstupem za nimi se nachází Čína a opět s velkým odstupem za ní Švýcarsko:Druhý graf se zaměřuje na dovozy technologicky vyspělého zboží do EU a zde již se na první místo dostala Čína (asi třetina celkových dovozů), která předehnala Spojené státy, za kterými je na třetím místě s velkou ztrátou Švýcarsko. Za pozornost stojí, že zatímco EU do Číny v roce 2017 vyvezla technologické produkty v hodnotě necelých 40 miliard dolarů , z Číny EU importovala toto zboží za více než 120 miliard dolarů . Spojené státy exportovaly do Unie technologické zboží za více než 90 miliard dolarů , dovozy se pohybovaly na necelých 85 miliardách dolarů Řada médií se i tento týden věnuje společnosti Tesla . CNBC píše, že investoři, kteří krátkými pozicemi sází na pokles ceny jejích akcií , nyní cítí svou velkou příležitost. Mezi ně patří i známý „shortař“ Jim Chanos, který varuje ostatní, aby se nenechali oklamat „teatrálností“, kterou předvedl šéf Tesly Elon Musk během rozhovoru s analytiky. Musk mimo jiné odmítal odpovídat na „nudné a pitomé“ otázky, které se týkaly financí společnosti a jejích výsledků.Chanos tvrdí, že Musk se hlavně snažil odvést pozornost investorů od zhoršujícího se finančního zdraví firmy . Carson Block z Muddy Waters Capital, který je také známým investorem sázejícím na pokles ceny akcií , zase říká, že konfrontace mezi Muskem a analytiky může naznačovat, že se děje „něco vážného“. Někteří analytici očekávají, že Tesla si bude do konce roku muset říci investorům o další peníze. Pokud ale budou její vztahy s Wall Street napjaté, může to celý proces ještě více zkomplikovat.Reuters informuje, že americká automobilka GM chce vsadit na 3D tiskárny, které by podle jejího vedení měly zlevnit výrobu. GM na svém plánu spolupracuje se společností Autodesk a cílem je vyrábět lehčí a levnější autodíly tištěné na zmíněných tiskárnách, které by zároveň měly automobilce pomoci v rozšíření produktového portfolia o vozy s alternativním pohonem.GM minulý rok oznámila, že do roku 2023 bude nabízet 20 vozů s elektrickým a vodíkovým pohonem. Podle některých názorů jí může konkurenční výhodu poskytnout právě tištění součástek a součástí vozů mimo jiné proto, že lehčí vozy budou mít větší dojezd, a právě ten je pro většinu možných zájemců o elektromobil klíčovým faktorem při rozhodování o koupi. Autodesk využívá cloudové služby a speciální inteligentní algoritmy. Ty 3D tiskárnám umožňují vyrobit součástky, které by se jinak skládaly z několika dílů a měly by větší hmotnost. Podobnou cestou se vydává například i General Electric a o testování 3D tiskáren hovoří i Ford . GM je testuje již delší dobu a během jednoho roku by se takto vyrobené díly měly podle vedení firmy ukázat v závodních speciálech. Do pěti let by pak mělo dojít k širokému využití technologie v běžných vozech.Reuters tento týden také informuje, že některé developerské společnosti a spekulanti z Číny chtějí sázet na rychlé zlepšení vztahů mezi Severní Koreou a zbytkem světa. To žene nahoru ceny realit v pohraničních čínských městech a dokonce vyvolává zájem o nemovitosti v nejizolovanější zemi na světě. Minulý týden tak například čínská investiční platforma Uoolu.com poskytla návod pro zájemce o koupi severokorejských nemovitostí Severní Korea je zahraničním investorům povětšinou naprosto uzavřena kvůli své celkové izolovanosti, kterou ještě prohloubily poslední sankce uvalené na zemi kvůli jejímu jadernému programu. Jenže v posledních týdnech proběhlo dramatické zlepšení vztahů mezi Severní Koreou a Čínou a dokonce je naplánované setkání amerického prezidenta Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una. V Číně to vyvolalo vlnu spekulací týkající se i realit v Severní Koreji, nicméně prozatím je tam nemůže nakupovat nikdo jiný, než sami Severokorejci.Idnes.cz poukazuje na nové rozhodnutí Ústavního soudu, podle kterého „řidič neručí za připoutání dospělého spolujezdce“. Jinak řečeno, řidič nemá povinnost zajistit, aby se dospělý spolujezdec připoutal bezpečnostním pásem. Musí však dbát na to, aby byly připoutané malé děti. Ústavní soudci to uvedli v nálezu ke stížnosti muže, který byl odsouzen za dopravní nehodu, při níž zahynul jeho bratr.Intersucho.cz (společný projekt CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu) přináší následující mapu, která ukazuje současnou odchylku půdní vlhkosti od dlouhodobého standardu:Idnes.cz v souvislosti se suchy píše, že „je sice teprve začátek května, ale množství vody v řekách a potocích připomíná situaci, která nastává až uprostřed horkého léta. Mělčí studny se ocitají bez vody“. Zemědělské porosty na tom údajně ještě nejsou kriticky, ale od minulého týdne už někteří zemědělci i družicová data hlásí první známky jejich ohrožení. O suchu se ve středu při návštěvě vlády na jižní Moravě zmínil i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO): „Začíná se výrazně přibližovat situace, že letošek by mohl být krizový rok z pohledu sucha, skutečně dramaticky vysychá celá republika“. Vyhlásil dotační výzvu pro obce na hledání a budování nových zdrojů pitné vody. Ministerstvo v ní rozdělí 600 milionů korun Ihned.cz tvrdí, že „vedení České pošty se rozpadá, rezignoval finanční i obchodní ředitel“. Podle informací HN rezignovali oba manažeři v pondělí po oznámení výsledků výběrového řízení na nového generálního ředitele, v němž zvítězil Roman Knap. Generálního ředitele pošty Martina Elkána odvolal ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar v únoru. Jako důvod uvedl, že podniku chybí vize a strategie budoucího rozvoje.