Nejprodávanějším smartphonem 1Q18 byl iPhone X. Apple obsadil všechny medailové pozice

Podle statistik a odhadů Strategy Analytics vedl v 1Q tohoto roku světové tabulky v prodejích smartphonů model iPhone X od Applu, který si zakoupilo celkem 16 miliónů zákazníků, což odpovídá podílu 4,6% na celkovém trhu. Na dalších místech se umístily modely iPhone 8 a 8 Plus s prodeji na úrovních 12,5 respektive 8,3 miliónu zařízení.Bramborová pozice patřila iPhone 7 s 5,6 milióny prodejů. Do TOP 5 se procpal ještě Redmi 5A od Xiaomi s prodejem 5,4 miliónu zařízení.5,3 miliónu prodejů měl na kontě Samsung S9 Plus.