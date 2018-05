Uražený Elon Musk poslal své vlastní akcie dolů

Hodně pozornosti včera přitáhlo ohlédnutí za konferenčním hovorem výrobce elektrovozidel Tesla. Ten představil poměrně slušná hospodářská čísla, následné „grilování“ CEO Elona Muska analytiky nicméně nabídlo spíše bizarní estrádu, než věcnou diskuzi. Muskovi se totiž vůbec nelíbily (nutno podotknout, že zcela relevantní) dotazy některých analytiků, pročež je označil za „nudné“. Jakkoliv se Musk v rámci své frustraci nechal slyšet, že nepotřebuje nikoho přesvědčovat, že jsou akcie Tesla dobré, i on sám dobře ví, jak důležitá je důvěra kapitálových trhů v jeho vize. Tesla nedokáže generovat potovost a její zadlužení narůstá do obřích rozměrů, pročež by bez externích zdrojů brzo skončila. Muskův slovní výlev se proto akcionářům vůbec nelíbil a akcie to pocítily.



Jan Šumbera