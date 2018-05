Americký trh práce přinese dobré zprávy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Investoři na globálních trzích dnes budou sledovat především statistiku z amerického trhu práce. Počet nově vytvořených pracovních míst, míra nezaměstnanosti i růst mezd by měly být solidní a umožnit Fedu dále zvyšovat sazby. Koruna se po včerejším zasedání ČNB vrátila k úrovni 25,50 CZK/EUR. Na dnešním setkání s analytiky mohou dva členové bankovní rady příští kroky centrální banky dále osvětlit a přinést koruně další impulsy.

Nezaměstnanost v USA zřejmě poklesla na 4 %

Po prudkém pádu v únoru a březnu došlo v dubnu ke stabilizaci evropských kompozitních PMI. Dnešní revize by mohla přinést dokonce mírné zlepšení díky vyššímu indexu v Itálii. Současné úrovně PMI naznačují, že by evropská ekonomika mohla v Q2 18 vzrůst o solidních 0,5 % q/q.

Americká ekonomika vytvořila v dubnu podle našich odhadů 190 tis. nových pracovních míst. Jednalo by se o výrazné zlepšení této statistiky po březnových 103 tis. Zklamání na konci Q1 18 bylo ale podle nás dáno mimo jiné špatným počasím. A i přes nízký růst zaměstnanosti setrval tříměsíční klouzavý průměr počtu nových pracovních míst nad 200 tis. Dnešní čísla by tak měla potvrdit pokračující příznivé trendy na americkém trhu práce. Nezaměstnanost by měla dokonce klesnout na nové minimum v současném ekonomickém cyklu: 4,0 %.

Dolar poprvé tento týden oslabil

Trh dolaru s eurem byl včera poměrně klidný. Posilování dolaru se zastavilo a euro si dokonce připsalo 0,2 %. Kurz se však stále nachází pod úrovní 1,200 USD/EUR. Stalo se tak přesto, že poměrně výrazně zklamala evropská dubnová inflace. Růst jádrových cen dosáhl jen 0,7 % y/y, což je nejpomalejší tempo za poslední rok. ECB tak zřejmě s ukončováním kvantitativního uvolňování opravdu nebude spěchat. Ve Spojených státech došlo ke korekci směrem dolů u výnosů státních dluhopisů. Desetiletý výnos se vzdálil od hranice 3,0 %, což mohlo stát za mírnými ztrátami dolaru během včerejšího obchodování.

Koruna díky zasedání ČNB posílila

Zasedání České národní banky trhy nijak zvlášť nepřekvapilo. Centrální banka ponechala sazby beze změn a nijak zásadní nebyla ani změna prognózy. ČNB nadále předpokládá poměrně rychlé posilování koruny (už během léta by se podle ní měla česká měna podívat pod 25 CZK/EUR) a jedno zvýšení sazeb na konci roku. Mírným překvapením mohlo pro některé investory být to, že jeden člen bankovní rady chtěl sazby zvýšit už dnes.

My ponecháváme v platnosti aktualizovaný výhled, podle kterého ČNB sazby opravdu zvýší v závěru roku, konkrétně v listopadu. Očekáváme ale pomalejší posilování koruny. Pod úroveň 25 CZK/EUR se podle nás česká měna dostane až na podzim. Kompletní analýzu včerejšího zasedání naleznete na našem webu (http://bit.ly/CNB0518), stejně jako ve středu vydané Ekonomické výhledy s prognózou pro celou ekonomiku a finanční trhy (http://bit.ly/2HKHhqM).

V reakci na zasedání ČNB včera koruna posílila o zhruba třetinu procenta. Kurz se krátce dostal i pod 25,50 CZK/EUR, tam se ale v závěru obchodování neudržel. Domníváme se, že koruna je v posledních dnech příliš slabá, a že by se její kurz měl brzy pod 25,50 CZK/EUR vrátit.