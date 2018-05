Růstu výnosů obligací by se neměli bát ani tak dluhopisoví investoři, jako ti akcioví

Výnosy desetiletých vládních obligací v USA se ke konci minulého týdne vyšplhaly nad 3 %. Stalo se tak poprvé od roku 2014 a podle Bloombergu Gadfly jsou dluhopisoví investoři nyní „hysteričtí“. Důvod jejich znepokojení shrnul Chris Verrone ze společnosti Strategas Research Partners: Překročení této hranice je signálem konce 35letého trendu, který na trhu obligací panoval a který investorům pomáhal vydělávat peníze. Je ale situace skutečně tak špatná? A co tento vývoj znamená pro akcie?



Bloomberg v první řadě poukazuje na to, že nikdo neví, kam se sazby dál vydají. Vyšší výnosy u nově vydávaných dluhopisů by měly být pro investory zaměřující se na tento trh pozitivní. Všímá si i dlouhodobé návratnosti obligací v období mezi dubnem 1953, kdy výnosy dosahovaly 2,8 %, a zářím 1981, kdy se dostaly až na 15,3 %. I přesto dosahovala návratnost dluhopisů v průměru 2 % ročně a nejlépe si vedli ti, kteří drželi obligace krátkodobé. Nikdo dnes navíc nečeká, že by výnosy rostly tak drasticky jako ve zmíněném období.





Zatímco Bloomberg uklidňuje dluhopisové investory, na akciovém trhu jsou prý obavy namístě. „Všeobecně se ví, že valuace se nacházejí vysoko. Ziskový výnos indexu (obrácený poměr PE) S&P 500 dosahuje nyní 4,7 %, pokud počítáme se zisky z minulého roku, a 4,1 %, když použijeme sedmiletý průměr zisků. To znamená, že tento ziskový výnos se nachází jen asi 1 % nad výnosy vládních obligací. Býci ovšem argumentují tím, že pokud použijeme očekávané zisky, ziskový výnos indexu se zvýší, a to dost výrazně. Podle Bloombergu pak dosahuje 6,5 %, a to znamená prémii nad výnosy obligací kolem 3 %.Problém spočívá ovšem v tom, že očekávání jsou nyní značně optimistická. Během dvou následujících let by totiž podle nich mělo dojít k celkovému růstu zisků o 40 % a k něčemu takovému dochází jen výjimečně. A když už ano, následovaly roky poklesu zisků či dokonce jejich prudký propad. Jestliže tedy budeme počítat s tím, že zmíněná prémie se skutečně pohybuje jen kolem 1 %, nachází se hluboko pod historickým standardem, který se podle Bloombergu nachází na 4,7 %.Takže jsou vlastně jen dvě možnosti: S tím, jak rostou výnosy obligací, budou muset klesnout ceny akcií , aby nedošlo k dalšímu poklesu výnosové prémie. Pokud ceny akcií neklesnou, dostaneme se do stavu, kdy si investoři budou muset zvykat na minimální výnosové prémie u akcií Zdroj: Bloomberg