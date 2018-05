Summary: I přes dobré výsledky dnes investoři posílají akcie dolů

EVROPA:



Prodejce sportovního oblečení uzavřel kvartál s tržbami ve výši 5,6 mld. EUR , což znamená,. 2% meziroční pokles se může zdát na první pohled nepříjemný, avšak vina padá na slabý dolar . Abstrahujeme-li od měnových výkyvů, tak si tržby polepšily o 10 % yoy. Hrubá marže se prostřednictvím vyšších cen prodejního sortimentu a příznivějšího produktového mixu. Díky tomu pozorujeme růst ukazatele EBIT (provozní zisk) o 18 % yoy na hodnotu 750 mil. EUR . Konsensus zůstal o 40 mil. EUR níže.Co do vývoje na jednotlivých trzích, tady bychom poukázali zejména na Severní Ameriku. Jak Under Armour, tak Nike . Jeho tržby z tohoto regionu vylétly vzhůru o dalších 20 % yoy a momentálně se starají o téměř 20 % celkových tržeb. Nevýhodou je expozice na momentálně oslabující dolar , jejíž důsledky jsme zmínili v předešlém odstavci.počítá s růstem tržeb o 10 % (bez měnových výkyvů). Hnacím motorem budou samozřejmě Severní Amerika a Asie+Pacifik. Hrubá marže by se měla rozšířit o 30 bps yoy na 50,7 % a provozní marže o cca 60 bps yoy na 10,4 %. adidas se celý den držely, nakonec však povolily a momentálně odepisují 5 %.Oznámení posledních výsledků výrobce elektromobilů se neobešlo bez malé kontroverze, kdy Elon Musk (šéf Tesla ) odmítl analytikům odpovídat na „všetečné dotazy“. Nás však bulvár nezajímá, nás zajímají tvrdá čísla, a na ně se nyní podíváme.Tržby vyrostly o 25 % yoy na 3,4 mld. USD , přičemž konsensus se pohyboval kolem 3,3 mld. USD . Hrubá marže hlavního automobilového byznysu se sice zúžila o 90 bps yoy na 18,8 %,díky dobrému výkonu ustálených Modelů S a X. Čistý zisk na akcii se usadil na -3,35 USD (konsensus -3,16 USD ), klesajíc z -1,33 USD v předešlém roce. Tesla opět pálila hotovost jedna radost, avšak díkydokázal volný cashflow splnit predikce (-1 mld. USD ).Oči investorů se však momentálně upírají hlavně k produkčním číslům Modelu 3, jenž by měl Teslu vytáhnout z patálií spojených se záporným cashflow a nedostatkem hotovosti. Začneme dobrými zprávami. Vyřešení komplikací na výrobních linkách v Gigafactory (baterie) a ve Fremontu (Model 3) umožnilo dosáhnout produkční tempo více než 2 tis. kusů Modelu 3 týdně. Management proto. Horší už je, že aby Tesla vyřešila problémy s produkcí, musela začít montovat auta non-stop a celkově omezit automatizaci výroby. Výsledkem toho je, žeCo se týče modelů S a X, tak zákazníkům bylo doručeno skoro 22 tis. těchto automobilů.. Jelikož druhý kvartál roku by měl být podobný tomu prvnímu, budou muset dodávky v druhé polovině roku trochu zrychlit (cca 28 tis. kusů na kvartál).Jak zhodnotit tato čísla?. Spíše se jedná o starou známou písničku o Tesle. Negativní reakce trhu může být spojená s pocitem, že Elon Musk schovává ve skříni ještě nějaké kostlivce a proto nechce odpovídat na „všetečné dotazy“ analytiků. Tesla před otevřením trhu klesá na ceně o 7 %.Zelenáč na New York Stock Exchange, jenž se zabývá streamováním hudby, má za sebou. Tržby poskočily o 30 % yoy na 1,14 mld. EUR , držíc se v linii konsensu trhu. Náklady na prodané zboží, což jsou vlastně licenční poplatky vydavatelským studiím, se držely zpátky az 11 % na nynějších 25 % (konsensus 23,5 %). Dokonce i provozní zisk se přiblížil k černým číslům, když se dostal ze záporných 170 mil. EUR na -40 mil. EUR . Volný cashflow je nadále kladný (74 mil. EUR ) a společnost navýšilao 270 mil. EUR na 730 mil. EUR Ponoříme se ještě na chvíli do provozních metrik.(+45 % yoy), v což doufal také trh. Obětí pro tento růst je(ARPU), jenž je zapříčiněn oblíbeností cenově výhodných „tarifů“ (Family a Student) a také rychlým růstem byznysu na nízkomaržových rozvojových trzích. Tato metrika tak sklouzla o 14 % na 4,72 EUR . Neplatících uživatelů, kteří přinášejí peníze prostřednictvím reklamy, přibilo meziročně 20 % a celkově dosahují 100 mil. Churn rate, což je poměr ztracených uživatelů k počtu stávajících uživatelů, se poprvé dostal pod 5 %.Management ve své správě poukázal ještě na tempo růstu celého hudebního průmyslu . Dle zprávy asociace IFPI, což je zrychlení z 6 % v roce 2016. Samotný streaming si pak ke svým tržbám přihodil 40 % yoy a dostal se na 6,6 mld. USD . Pro další kvartál počítá management s tržbami 1,0 až 1,3 mld. EUR , hrubou marží mezi 24 až 26 % a provozní ztrátou 140 až 60 mil. EUR . Počet platících uživatelů by se měl usadit mezi 79 až 83 mil.Jak je asi z komentáře patrné, s výsledky za první kvartál jsme vyloženě spokojeni. Negativní reakce trhu přichází pravděpodobně, které jsme pozorovali během uplynulého týdne a které vyhnalo cenu akcií až k 170 USD Akcie Spotify odepisují 9 % a padají na 154 USD