Pyl zasypal Česko: Botanik řekl, co za to může a kdy se lidem uleví.

Česko v uplynulých dnech doslova zasypal žlutý pyl. Ten zůstával v ulicích, na kapotách aut a vlastně úplně všude. Podle bývaleho ředitele pražské botanické zahrady Václava Větvičky pochází pyl z jehličnatých rostlin, hlavně borovic a smrků. Za jeho velký výskyt ve městech může hlavně dlouhotrvající sucho.

Za normálních okolností by totiž pyl z městských ulic spláchly dešťové přeháňky. Území Česka však v posledních týdnech sužují nadprůměrné teploty bez jakýchkoliv srážek. Rostliny také díky tomu začaly kvést najednou, což pylovou situaci ještě zhoršilo.

To však podle botanika Václava Větvičky není nijak výjimečná situace. "Vzhledem k tomu, že je dlouhé období sucha, tak je to letos nápadnější. Ale jinak je to každý rok úplně stejné. Suché počasí to pouze více zviditelní," upozornil.

Úlevu od žlutého pylu v ulicích tak lidem přinese až nejbližší liják. Ten by však mohl přijít už během čtvrtka. ČHMÚ dokonce vydal před bouřkami varování. To se týká všech krajů kromě Karlovarského, Plzeňského, Libereckého, Ústeckého a Prahy.

Veřejnost se v minulých dnech domnívala, že za pylovou smršť může žlutá řepka. To však uznávaný botanik vyvrací. "Pochází ze všech semenných rostlin. Všechny tvoří pyl, protože je to základní samčí rozmnožovací částice, od slunečnice až po trávu, od smrku až po dub," vysvětlil.

Ani deště však alergikům neuleví úplně. Koncentrace pylových částic se sice sníží, ale podle odborníků to bude jen přechodné. "Dominantním alergenem bude ještě pyl buku, ořešáku a postupně také jírovce. Pozvolna bude přibývat pylu jitrocele a šťovíku," uvádí pylový zpravodaj v předpovědi.