Čerstvá čtvrtletní prognóza ČNB

Vyznění tiskové konference bankovní rady je následující: úrokové sazby zůstanou v dohledné době beze změny s tím, že jejich první zvýšení se rýsuje až na přelomu roku 2018 a 2019.

Ve své čerstvé čtvrtletní prognóze ČNB předpokládá, že si česká ekonomika z pohledu hospodářského růstu povede dokonce ještě lépe, než co očekávala předchozí prognóza zveřejněná letos v únoru.

Inflace, tedy cenové tlaky, budou zároveň o něco mírnější, než se původně předpokládalo: inflace zůstane pod dvouprocentním inflačním cílem jak letos, tak i po většinu roku 2019, a to navzdory tomu, že koruna bude posilovat pomaleji, než co ČNB očekávala v únorové prognóze.

Ve výsledku také úrokové sazby v české ekonomice porostou pomaleji, než co předpokládala únorová prognóza: tento rozdíl je ale nepatrný a pro samotný rok 2018 zůstává dle ČNB ve hře jedno zvýšení úroků – zřejmě až v samotném závěru letošního roku.

Guvernér Rusnok zároveň zdůraznil, že předpokládaný vývoj úrokových sazeb je podmíněn plněním ostatních předpokladů prognózy včetně kurzu koruny.

Pokud bude koruna vůči prognóze slabší, tak ČNB může své úroky zvýšit dříve a výrazněji, než co předpokládá čerstvě zveřejněná prognóza z dílny centrální banky.

Osobně i nadále předpokládám, že ČNB své úroky letos ještě jednou zvýší, a to zřejmě již v srpnu: v případě repo sazby by mělo jít o nárůst o čtvrt procentního bodu na úroveň 1,00 %.

Vyšší sazby české centrální banky následně pomohou koruně k posílení pod úroveň 25 za euro.

Souhlasím s konstatováním ČNB, že domácí inflační tlaky v české ekonomice zůstávají silné.

Tato situace vede k potřebě postupného zpřísňování měnových podmínek, přičemž jsou zde dvě základní cesty jejich zpřísnění: skrze růst úrokových sazeb anebo skrze posílení koruny.

Obávám se, že kurz koruny bude ve druhém čtvrtletí slabší, než co předpokládá ČNB, a zdrženlivější jsem i ohledně letošního třetího čtvrtletí, kdy ČNB očekává korunu v průměru mírně nad úrovní 24,80 za euro.

S tím, jak by se inflace postupně měla vydat nahoru (i v důsledku vývoje cen komodit, především ropy), tak v kombinaci s pomalejším posilováním koruny si i nadále myslím, že zvýšení úroků bude aktuální otázkou již na srpnovém zasedání bankovní rady, kdy by repo sazba mohla být zvýšena na zmíněnou úroveň 1,00 %.

Takové zvýšení úroků ČNB by zároveň bylo novým impulsem korunu k posílení a česká měna by se tak v průběhu letošního třetího čtvrtletí nakonec měla dostat pod úroveň 25 korun za euro.

Poté by již úroky ČNB měly po zbytek letošního roku zůstat stabilní a další pozvolné zvyšování sazeb ČNB bude dle mého názoru aktuální až v roce 2019.