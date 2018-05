U Sýrie se zřítila do moře ruská stíhačka. Oba piloti zahynuli

Krátce po startu z letecké základny Hmímím se ve čtvrtek ráno zřítila do Středozemního moře ruská stíhačka Su-30. Oba piloti při nehodě zahynuli. Podle prvotních zpráv ruského ministerstva obrany motor letadla zřejmě nasál ptáky. Piloti se do poslední chvíle snažili stroj vyrovnat.

O pádu letadla informovala místní média. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že přišlo o víceúčelový letoun Su-30SM, který se zřítil bezprostředně po startu ze základny Hmímím. Piloti podle ruského ministerstva obrany do poslední chvíle bojovali, aby stroj dostali pod kontrolu. Při nehodě oba zahynuli.

Podle prvotních informací to vypadá, že nehodu způsobilo nasátí ptáka do motoru. Ministerstvo vyloučilo, že by stíhačku někdo sestřelil, uvedla televize Russia Today.

Víceúčelový letoun Su-30, v označení NATO Flanker-C, vznikl modifikací úspěšné stíhačky Su-27. Na rozdíl od ní může plnit i roli stíhacího bombardéru. Ve službě jej ruské letectvo má od roku 1996. Kromě Ruska jej používají také Čína, Indie, Alžírsko, Malajsie, Indonésie, Vietnam, Venezuela a další státy.

Rusko už v Sýrii přišlo o několik letadel a vrtulníků. V listopadu sestřelila turecká stíhačka nad hranicemi s Tureckem bombardér Su-24. Při záchranné operaci přišlo Rusko o jeden vrtulník. Další se zřítil v dubnu 2016. Dva vrtulníky se bojovníkům Islámského státu podařilo sestřelit v červenci a v srpnu 2016. Další spadl u města Palmýra v listopadu, posádka ale přežila. Během měsíce přišlo na konci roku 2016 ruské námořnictvo o dvě stíhačky při přistávání na letadlové lodi Admiral Kuzněcov.

Další ztráty zaznamenali Rusové na konci loňského roku. V říjnu se při startu ze základny vinou technické závady zřítil bombardér Su-24. Na Silvestra se po srážce s dráty vysokého napětí zřítil vrtulník MI-24, útok rebelů na ruskou základnu navíc poničil několik letadel.

V únoru letošního roku sestřelili rebelové letoun Su-25 určený k podpoře pozemních vojsk. Obklíčený pilot se před zajetím povstalci odpálil. Nejhorší pro ruské síly v Sýrii byla nehoda transportního letounu Antonov An-26 v březnu letošníh oroku. Zahynulo při ní šest členů posádky a 33 cestujících.

Cestou na leteckou základnu v Sýrii se v prosinci 2016 zřítilo také dopravní letadlo TU-154 ruského letectva, v němž cestovali členové pěveckého sboru Alexandrovci. Nikdo z 92 lidí na palubě nehodu nepřežil. Příčinou byla chyba pilota.