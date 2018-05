Evropě hrozí, že se stane otloukánkem USA a Číny

V globální ekonomice probíhá boj o dominantní pozici v technologické a ekonomické oblasti. Generální ředitel společnosti Airbus Tom Enders na stránkách Politico píše, že na jedné straně stojí Spojené státy, které brání svou tradiční pozici supervelmoci, na druhé straně se nachází Čína. Ta se zase transformuje z „imitátora na inovátora“. Kde stojí Evropa? Ta podle Enderse riskuje, že se stane jen otloukánkem USA a Číny.

Evropa kdysi mívala vizi, která v roce 2000 hovořila o tom, že se stane vysoce konkurenční znalostní ekonomikou. Mělo k tomu dojít do roku 2010, ale nyní již od tohoto data uplynulo osm let a „starý kontinent vypadá skutečně staře“. Je to mimo jiné zřejmé z toho, že firmy jako Google, Apple, Facebook či Amazon nemají žádný evropský protějšek, zatímco Čína prudce navyšuje své investice do technologického sektoru. Peking má navíc svou vlastní strategii, v jejímž rámci chce vybudovat globální energetické, robotické a letecké odvětví. A pokud Evropa nechce zůstat pozadu, musí přestat vše jen pasivně sledovat, míní Enders.

Co ředitel Airbusu radí? „Začít je třeba s podporou inovačního ekosystému a tudíž zejména u vzdělání. Budoucnost Číny je postavená na tiché revoluci jejího terciálního systému vzdělávání. Věděli jste, že Čína vytvoří jednu novou univerzitu týdně? Do roku 2030 by měl počet čínských absolventů vzrůst o 300 %, v Evropě a v USA se čeká 30% růst,“ píše Enders. Dodává však, že nejde jen o počty studentů, ale i o předmět jejich studia. Budoucími podnikateli jsou podle něj zejména ti, kteří vystudují technologie, matematiku, fyziku a podobné obory.

Evropa by měla finančně podporovat i sektory, které se nacházejí v popředí technologického vývoje. Konkrétních cílů je navrhováno velké množství, nicméně podle Enderse je třeba pohledu „shora dolů, který vybere několik strategických odvětví a nebude plýtvat zdroji na nesčetné priority“. „Potřebujeme méně kohezních fondů, méně dotací do zemědělství a více podpory výzkumu a inovací. Program pro inovace Horizont 2020 by měl dostat minimálně 160 miliard eur, jinak hrozí, že zůstaneme pozadu za pádícím technologickým pokrokem,“ tvrdí ředitel Airbusu.

Enders varuje i před tím, aby Evropa reagovala na americké hrozby protekcionismem podobnými kroky. Ve většině sektorů podle něj vládne nerovnováha ve clech. Například dovozy amerických automobilů jsou zatíženy čtyřikrát vyššími cly než dovozy evropských aut do USA. Namísto obchodní války by Evropa měla navrhnout nulová cla pro všechny průmyslové výrobky. A samozřejmě požadovat reciprocitu. „Evropa je stále největším ekonomickým a obchodním blokem na světě. Čas pasivního diváka je ale u svého konce a další váhání už si nemůžeme dovolit,“ uzavírá Enders.



Zdroj: Politico