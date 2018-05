Zvrat v kauze vraždy Kuciaka? Kamery možná natočily jeho vraha

Záběry bezpečnostních kamer by mohly vnést úplně nové světlo do případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Obrátily by naruby všechno, co si dosud o vraždě Slováci mysleli. Podařilo se totiž natočit pravděpodobného pachatele.

Až dosud se předpokládalo, že vraždu má na svědomí profesionální zabiják, teď to ale vypadá, že by mohlo být všechno jinak. Informuje o tom MF DNES. "Byl zadokumentován pohyb pravděpodobného pachatele a byly zjištěny další skutečnosti, které teď nemůžeme prezentovat, protože by to mohlo negativně ovlivnit vyšetřování a dokazování před soudem," cituje prokurátora Úřadu speciální prokuratury MF DNES.

O nejnovějších poznatcích informoval na tiskové konference v Bratislavě. Podle něj teď slovenská policie záznamy z kamer analyzuje. Kromě toho řekl, že oba mladí lidé byli zastřeleni zbraní ráže 9 milimetrů. Na místě činu nebyly zjištěny žádné stopy zápasu a z domu nebylo nic ukradeno.

Podle webu Aktuality.sk byl vrah v domě Kuciaka několikrát po sobě. Prokuratura hned po vraždě informovala o tom, že šlo o nájemnou vraždu. Tehdy tvrdila, že policie prohledává stovky hodin kamerových záznamů.