Komerční banka zítra zveřejní čísla za 1Q

Komerční banka zítra ráno oznámí výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 2 904 mil. Kč (-29 % r/r). Za takto výrazným poklesem je především jednorázový zisk z prodeje budovy v 1Q 2017.



Stabilní marže spolu s růstem úvěrů by mohly vést k mírnému růstu úrokových výnosů (oček. +0,1 % r/r na 5 172 mil. Kč). Výnosy z poplatků by měly také mírně růst, podpořeny příznivým vývojem ekonomiky a vyšší aktivitou klientů. Na straně provozních nákladů pokračuje rychlý růst mzdových nákladů (oček. +4 % r/r), ostatní administrativní náklady naopak očekáváme mírně nižší (-1,6 % r/r). Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu růstu ekonomiky, růstu mezd a rekordně nízké nezaměstnanosti.



Investoři se kromě samotných čísel zaměří především na informace o výhledu pro tento rok, vývoj úrokových marží a kapitalizaci banky v souvislosti s budoucí výplatou dividend. Akcie KB se od poloviny dubna obchodují bez nároku na dividendu a v rámci výsledků nevidíme příliš prostor pro významnější kurzotvorné informace. Z tohoto důvodu neočekáváme výraznější reakci na výsledky a v nejbližších týdnech očekáváme spíše nevýrazné obchodování bez jasného trendu.

neutrální zpráva

Doporučení: Držet

Cílová cena: 972 Kč