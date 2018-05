Fed sazby nezvýšil a ani neindikoval brzké zvýšení

Včera skončilo dvoudenní zasedání FOMC (tj. výboru Fedu pro rozhodování o měnové politice), které skončilo podle očekávání: tedy rozhodnutím nastavení úrokových sazeb zatím neměnit, což značí, že cílový interval pro Fed Funds rate zůstává na aktuální výši 1,50 - 1,75 %.



Zvýšení sazeb se očekává až během léta, přičemž slušná data dosahovaná americkou ekonomikou v poslední době (naposledy včerejší mírně příznivě překvapivé údaje agentury ADP o dubnovém růstu počtu amerických zaměstnaných) zvyšují pravděpodobnost, že ke zvýšení dojde už na zasedání FOMC v červnu.



V tiskovém prohlášení zveřejněném včera večer našeho času po skončení jednání však není patrná žádná snaha připravit trhy na to, že by mohlo ke zpřísnění politiky dojít už v červnu: FOMC pouze suše konstatoval, že americký trh práce posiluje, že ekonomická aktivita roste mírným tempem, že inflace se dostala do blízkosti inflačního cíle (tj. 2 %) a že zachování této bohulibé konstelace bude zajištěno skrze další „postupné úpravy nastavení měnové politiky“ („further gradual adjustments in the stance of monetary policy“). Příliš konkrétně nezní ani formulace, že úrokové sazby podle Fedu zůstanou ještě nějakou dobu („for some time“) pod úrovní, na které se pak ustálí ve střednědobém horizontu.



My zatím i po včerejšku držíme náš dosavadní výhled, že Fed letos zvýší sazby dvakrát, přičemž první zvýšení může přijít už v červnu.

Michal Skořepa