Čtvrteční obchodní seance 3. 5. 2018

Čtvrtek 3. 5. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,72 %), S&P500 (-0,72 %) a NASDAQ (-0,42 %).

Evropa: DAX (+1,51 %), FTSE 100 (+0,30 %).

Čína: Hang Seng (-1,38 %), Shanghai Comp. (+0,49 %), CSI 300 (+0,60 %).

Japonsko: Nikkei 225 (Svátek – Constitution Memorial Day).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

EUR: (11:00) – Index cen výrobců (PPI) za březen

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (14:30) – Obchodní bilance za březen

USA: (15:45/16:00) – PMI služby / Průmyslové objednávky

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +47 mld., min. -18 mld.

------------------------------------------------------------

Včerejší zámořská obchodní seance přinesla zasedání amerického FEDu, který utvrdil investory v názoru, že to bude až červnové zasedání, které přinese další zvýšení úrokových sazeb. Měnový výbor ponechal podle očekávání a navzdory rostoucí inflaci základní úrokovou sazbu bez změny v rozmezí 1,50-1,75 %. Banka nicméně zdůraznila, že v příštích 12 měsících očekává hodnotu inflace okolo dvou procent, což jí ponechává prostor k dalšímu zvyšování sazeb, které již také naznačila. Obecně se v tomto roce počítá s dalšími dvěma navýšeními, první by mohlo přijít již v červnu. Poprvé letos Fed úroky zvyšoval v březnu. Podle některých expertů by právě kvůli růstu inflace mohlo v roce 2018 dojít dokonce ještě ke třem dalším navýšením. Prostor k pozitivnímu překvapení byl včera malý, takže dopad zasedání byl spíše neutrální a FED pomohl dolaru pouze k tomu, aby si své vysoké zisky z minulých týdnů dokázal dál bez větších problémů udržovat.

Dnešní seance bude už na makrodata slabší, obchodníci budou vyčkávat na zítřejší data z amerického trhu práce. Dnes se dočkáme z Evropy dat indexu cen výrobců (PPI) za měsíc březen a obchodní bilance z USA. Nadále pokračuje výsledková sezóna, která je aktuálně hlavním hybnou silou na akciovém trhu. Japonské trhy dnes měly z důvodu svátku zavřeno. Evropské trhy otevírají na červené nule.

Výsledková sezóna 1Q 2018 - Adidas, AXA, Air France, Bayer, Ferrari, Fly Leasing, Fresenius, GoPro, Siemens, Teva.