Komerční banka - Preview výsledků za 1Q18

Komerční banka svá hospodářská čísla za první čtvrtletí letošního roku zveřejní zítra v 7 hodin ráno. Na druhou odpolední je pak plánovaný konferenční hovor. Erste pro první čtvrtletí počítá s meziročním nárůstem čistého úrokového příjmu. Růst úvěrů by měl šplhat do pásma 1 – 1,5 %, když na něj bude negativně doléhat utlumená poptávka v korporátním segmentu. V průběhu roku by mělo dojít ke stabilizaci čisté úrokové marže a růstu objemu poskytnutých úvěrů. Příjmy z poplatků a provizí by měly meziročně stoupnout o 5 %, zatímco finanční výsledek by měl poklesnout s ohledem na vyprchání vlivu loňské aktivity spojené se zajišťováním klientů před ukončením kurzového závazku ČNB. Rizikové náklady by nadále měly zůstat velice nízko, postupně bude nicméně docházet k posunu k „normálnějším“ úrovním. Celkově jsou odhady Erste velice podobné konsensuálnímu očekávání.



Thomas Unger, CFA